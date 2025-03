Vilagrassa estrena la primera de les quatre rotondes a la vella N-II

Cotxes circulant ahir per la nova glorieta. - LAIA PEDRÓS

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

La gran rotonda de Vilagrassa, de 70 metres de diàmetre, ja ha entrat en funcionament. És una de les quatre que està previst construir a la travessia de l’antiga N-II al seu pas per aquest municipi de l’Urgell. Les obres a la travessia hauran de finalitzar aquest any i avancen a bon ritme. En un tram d’1,1 quilòmetres s’estan habilitant quatre glorietes, es construeixen voreres i es reforça la il·luminació per reordenar i pacificar el trànsit.