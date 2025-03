L’oposició a Nova Tracjusa planteja recórrer la llicència i acudir a Fiscalia

La llicència d’obres a Nova Tracjusa que va atorgar dimecres l’ajuntament de Juneda era ahir motiu de satisfacció per als promotors d’aquest projecte, que preveu fer servir fins a 45.000 tones a l’any de residus procedents de plantes de separació per produir gas a la planta d’assecatge de purins de Tracjusa. La cooperativa GAP, que reuneix 160 ramaders de les Garrigues i impulsa el futur complex junt el grup lleidatà Griñó, va destacar que obtenir l’últim permís que necessitaven per iniciar els treballs suposa “un avenç cap a una gestió sostenible de les dejeccions ramaderes” a la comarca (vegeu el desglossament).

Davant la satisfacció dels partidaris de Nova Tracjusa, els contraris a aquesta instal·lació es van mostrar consternats. La llicència d’obres i la previsió d’iniciar els treballs ben aviat per concloure’ls a començaments del 2026 ha fet que l’oposició a aquest projecte comenci a agafar un nou rumb, després de mesos de protestes per provar d’evitar que l’ajuntament atorgués el permís.

Els que rebutgen aquesta nova instal·lació consideren que serà una incineradora de residus (una cosa que els seus promotors neguen) i temen emissions contaminants.

La plataforma Aturem la Incineradora, contrària a Nova Tracjusa, es reunirà demà per decidir noves accions. Ahir va avançar que té intenció de presentar un recurs contra la llicència municipal.

Per la seua part, alcaldes de Per Tu i ERC de la comarca van fer ahir a la tarda una reunió telemàtica, en la qual van plantejar acudir a la Fiscalia per demanar la suspensió cautelar del permís d’obres. Així ho va explicar l’alcalde de les Borges, Josep Farran (BxR-Per Tu), que ja havia redactat setmanes abans la petició. Aquesta es basa en el fet que el grup Griñó és objecte d’una investigació judicial per presumpte transport irregular de residus des d’Itàlia. També la plataforma veïnal va incidir en aquesta qüestió, al valorar que la llicència d’obres a Nova Tracjusa “pot entrar en contradicció” amb el procés d’instrucció judicial.

Griñó va insistir a negar de forma categòrica les acusacions que pesen sobre l’empresa. Fonts de la firma van reiterar que “algunes de les valoracions procedents de l’atestat policial no tenen més valor que el d’una denúncia, sense aportar cap tipus de prova”. Van afegir que “en les 55 inspeccions que ha portat a terme l’Agència de Residus de Catalunya els últims quatre anys no s’ha detectat cap irregularitat”.

Queda per decidir si els ajuntaments de les Garrigues contraris a Nova Tracjusa mantindran la convocatòria de les consultes populars sobre Nova Tracjusa que estaven inicialment previstes cap a finals d’aquest mes de març.

“Una gestió de dejeccions més eficient i neta”

Els impulsors de Nova Tracjusa van celebrar el final dels tràmits com “un avenç significatiu, tant en la gestió sostenible de les dejeccions ramaderes de les Garrigues com una important millora mediambiental”. El president de GAP, Eduard Cau, va recalcar que la llicència d’obres “és un pas decisiu” per “consolidar un projecte pioner que garanteix una gestió sostenible de les dejeccions ramaderes, redueix l’impacte ambiental i contribueix al desenvolupament econòmic i social del territori”. Davant el temor de la contaminació de l’aire, els promotors asseguren que l’ús de gas procedent de residus de Nova Tracjusa suposarà “una reducció del 85% de les emissions” respecte a l’ús actual de gas natural per assecar purins. Els promotors van recalcar que el projecte s’ajusta a la normativa i que per això la Generalitat li va atorgar autorització ambiental el 2021. Van recordar que el recurs contra aquesta autorització davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es va desestimar el mes d’octubre passat.