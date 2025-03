Més de cent ofertes de feina sense cobrir per a sobreestants per falta de tècnics qualificats

Més d’un centenar d’ofertes d’ocupació per a sobreestants estan sense cobrir a Catalunya, a causa de l’escassetat d’aquest perfil professional. Així ho van explicar ahir fonts de l’Associació de Sobreestants. L’entitat, amb seu a Tàrrega, va indicar que el nombre de vacants per aquesta raó ha anat en augment. Tenia sobre la taula l’any passat més de seixanta ofertes laborals per a aquest personal d’obres que no s’han cobert, als quals se n’han sumat gairebé una trentena més des de començament d’any. Els professionals coneguts durant anys com capatassos o caps de colla són actualment tècnics especialitzats en obra pública i reben una formació específica.

Albert Martí, membre de la junta de l’Associació de Sobreestants de Catalunya, va advertir que “falten tècnics”, un fet que va atribuir en part a la fragmentació de l’oferta educativa i al fet que molts dels estudiants que cursen aquesta formació professional aposten després per fer el salt a una carrera universitària.

Per donar a conèixer aquesta professió i l’Associació de Sobreestants, l’entitat va organitzar ahir la tercera edició de la Trobada de la Família de Projectes d’Edificació i Obra Civil de Catalunya, en la qual van participar més d’un centenar d’estudiants dels instituts Torre Vicens de Lleida, Mollerussa de la capital del Pla, Santa Eugènia de Girona, Comte Rius de Tarragona i l’Escola de Sobreestants de Tàrrega. L’objectiu de la sessió era donar a conèixer entre els joves les últimes tecnologies del sector amb tallers i demostracions a càrrec d’empreses líders en topografia, encofrats i estabilització de talussos com són Al-Top, Alsina, Instop, Leica, Leadering Lab, Solutioma i Topcon.

Martí va posar de relleu jornades com la d’ahir per conèixer les últimes tendències del sector. Va destacar, per exemple, l’aplicació de la realitat virtual al món de l’encofrat: es fa servir tant per ensenyar aquesta tècnica als estudiants com per crear models virtuals per aplicar després en obres.

D’altra banda, Martí va insistir en la importància que els professionals d’aquest sector s’adhereixin a l’entitat per créixer professionalment, ja que ofereixen cursos continus de reciclatge, alguns de forma online amb molt èxit. A la tarda, sobreestants es van trobar a Tàrrega per conèixer de primera mà les tecnologies de les empreses convidades.

Cooperació transfronterera per millorar l’ocupació de joves

La cooperació transfronterera ha de comptar amb la implicació dels serveis públics d’ocupació per millorar l’ocupabilitat dels joves. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi que va presentar ahir el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que analitza l’impacte de les fronteres en l’àmbit de l’ocupació. Aquest informe es va donar a conèixer ahir en les jornades celebrades a la Seu d’Urgell sobre cooperació transfronterera i joventut entre Catalunya, Andorra i França.

Per al director del SOC, Juan José Torres, la frontera “ha de deixar de ser una línia divisòria i convertir-se en un espai d’intercanvi, de transferència de coneixements i oportunitats”. El secretari d’Estat de Joventut d’Andorra, Alain Cabanes, va apostar per impulsar oportunitats formatives al Principat que puguin servir també per als joves de l’Alt Urgell i que afavoreixin després l’ocupació del col·lectiu.