Un poble més accessible a l’eliminar barreres

L’ajuntament de la Pobla de Cérvoles porta a terme accions per suprimir les barreres arquitectòniques al municipi. La majoria dels treballs consisteixen en la supressió de trams de vorera, que s’han rebaixat i el paviment s’ha anivellat a la mateixa altura que el carrer amb pendents per facilitar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. Una de les últimes actuacions s’ha dut a terme a la zona de les Basses, on s’ha fet un nou paviment.

També s’han instal·lat rampes en els accessos als equipaments públics.

D’altra banda, el departament de Territori ha obert el procés de participació ciutadana del decret que inclou la declaració del parc natural de les Muntanyes de Prades i també l’aprovació del seu instrument d’ordenació i gestió.

El parc protegirà 43.700 hectàrees de 24 municipis de l’Alt Camp, Baix Camp, les Garrigues, la Conca de Barberà i el Priorat.

A les Garrigues inclou territoris de Juncosa, la Pobla de Cérvoles i el Vilosell. Precisament, l’ajuntament de la Pobla ha convocat una reunió per al proper dia 17 a la tarda per tal de recollir les opinions dels veïns sobre la creació del parc, que encara la recta final, i donar informació actualitzada pel que fa als òrgans de gestió del futur parc. En aquest sentit, els veïns podran fer-hi les seues aportacions i suggeriments.