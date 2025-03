Comença la temporada de ràfting a la Noguera Pallaresa

Barques de ràfting estrenant temporada a la Noguera Pallaresa.Cedida per Endesa

El riu Noguera Pallaresa ha iniciat aquest divendres la temporada d'esports d'aventura amb els primers descensos de ràfting de l'any. El conveni del Consell Comarcal del Pallars Sobirà amb Endesa per facilitar la pràctica d'esports de riu estableix en 22 metres cúbics per segon la confluència de la Noguera Pallaresa i la Noguera de Cardós, a l'altura de Llavorsí, des del 15 de març fins al 15 d'octubre. Amb una reserva d'aigua similar a la de l'any passat, i amb el bon estat en què es troba el llac de Certascan, les condicions meteorològiques actuals fan preveure una temporada amb unes condicions òptimes per a la pràctica del ràfting.

Per garantir aquest cabal, a més de la gestió estratègica de les reserves anuals del llac de Certascan, Endesa realitza un control setmanal i diari dels embassaments de Borén, la Torrassa, Romedo, Graus i Tavascan. Aquest sistema, juntament amb les centrals de Llavorsí i la Torrassa, permet una regulació precisa del cabal, assegurant així la millor experiència de ràfting.

Balanç positiu de la temporada 2024

L'octubre passat, Endesa va tancar la campanya de regulació del 2024 amb un balanç positiu malgrat un context marcat per la sequera. Després d'un 2023 excepcionalment sec i un hivern amb poques precipitacions, les pluges primaverals i la gestió coordinada entre el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, l'Associació d’Empreses d’Esports d'Aventura del Pallars i Endesa van permetre desenvolupar la temporada amb normalitat.

Durant la campanya 2024 es va garantir el cabal diari en la seva totalitat, excepte 9 dies en què es va reduir a 2 hores per optimitzar recursos. Aquesta regulació va permetre un estalvi significatiu d'aigua al llac de Certascan, una reserva estratègica essencial per a futurs períodes de sequera. En finalitzar la temporada, l’embassament acumulava 3.744.000 m³ d’aigua, un 52,8% més que l'any anterior.

Quan es turbina l'aigua a les centrals hidroelèctriques de la zona, a més de garantir els nivells adequats per a la pràctica d'activitats aquàtiques, també s'està generant energia renovable. Durant la temporada de regulació, el procés de turbinar 18,1 milions de m³ d'aigua va permetre produir 37,5 GWh d'energia neta, una quantitat equivalent al consum anual de més d’11.000 llars.