Declararan en ruïna cases de Castellnou de Montsec

L’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga iniciarà expedients de ruïna per a dos o tres cases buides del poble de Castellnou de Montsec que amenacen d’esfondrar-se. Ho farà després que, dimecres passat, es desprengués un tram d’un mur i caiguessin pedres a la carretera d’accés havent de tallar la via i habilitar un pas alternatiu.

L’alcalde, Jordi Navarra, va assegurar que de manera imminent s’actuarà a la carretera, amb la instal·lació de tanques de protecció amb malles metàl·liques per evitar la caiguda de pedres. Paral·lelament, es portaran a terme els treballs de sanejament del mur de la plaça. “Farem el que faci falta per consolidar-lo”, va dir. Va afegir que el consistori encarregarà un estudi per determinar els punts més “sensibles” i s’iniciaran expedients de ruïna per a les cases que amenacen de caure.

“Avisarem els propietaris perquè atenguin aquests habitatges que estan en mal estat”, va afirmar. Així mateix, tècnics de l’Institut Cartogràfic i l’arquitecte municipal van visitar ahir el poble i van delimitar la zona afectada pel mur del qual van caure pedres.

Navarra va explicar que continua habilitat el pas alternatiu, encara que la mitja dotzena de veïns del poble poden accedir per la carretera principal i també els que viuen en masies aïllades. Va assegurar que cap veí no està aïllat o incomunicat.