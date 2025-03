Els treballadors de la línia de tren Lleida-la Pobla convoquen dos dies de vaga

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Els treballadors de la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), han convocat una vaga per als dies 21 i 28 de març. Segons la UGT, la decisió arriba després d'un any de "negociacions infructuoses" per aconseguir un nou conveni laboral que millori les condicions laborals de la plantilla. El sindicat explica que els treballadors han presentat a l'empresa una proposta per aproximar les seves condicions laborals a les d'altres línies d'FGC, a més de millorar les condicions laborals de la plantilla a temps parcial, els quals "fan fins al 90% de la jornada sencera, tot i estar contractats al 50%". Amb tot, esperen arribar a una solució en la mediació amb Treball el 18 de març