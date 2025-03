La Guàrdia Civil aclareix un atracament en una botiga de Tamarit de Llitera ocorregut l’estiu passat

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Comandància de la Guàrdia Civil d’Osca, en col·laboració amb l'oficina de Tamarit de Llitera, ha culminat l’operació MALLEBA que ha permès aclarir un violent atracament perpetrat l’estiu passat en un establiment comercial d’aquesta localitat oscenca. Els investigadors han identificat dos homes de 28 i 40 anys com a presumptes autors dels fets, que actualment es troben interns en un centre penitenciari.

Els fets es remunten a la tarda del 12 de juliol de 2023, quan dos individus encaputxats van assaltar una botiga a Tamarit de Llitera. Mentre un romania a l’exterior vigilant, l’altre va accedir a l’interior armat amb un ganivet de grans dimensions. L’assaltant va agredir violentament la propietària, a qui va retenir durant més d’una hora sota amenaces de mort, causant-li ferides de consideració. Els delinqüents van fugir precipitadament en ser sorpresos per diversos clients que van entrar a l’establiment, sense aconseguir sostreure diners.

Després de la denúncia dels fets, l’Equip Territorial de Policia Judicial (ETPJ) de la Guàrdia Civil de Barbastre es va desplaçar al lloc per realitzar la corresponent inspecció ocular i recollir testimonis, iniciant així una minuciosa investigació.

Connexió amb un altre atracament a Fonz

Durant el transcurs de les indagacions, els agents van establir una connexió entre aquest succés i un altre atracament ocorregut el 12 de desembre de 2023 a la localitat de Fonz. En aquest segon episodi delictiu, els assaltants van entrar a punta de pistola en un comerç mentre diversos clients realitzaven les seues compres.

La investigació va permetre determinar que els autors d’ambdós delictes eren les mateixes persones, per la qual cosa el passat 17 de febrer, els efectius de l’ETPJ van procedir a la investigació dels dos sospitosos, que ja es trobaven internats en un centre penitenciari com a mesura cautelar per l’atracament comès a Fonz.

El cas ha estat instruït per la Guàrdia Civil de Barbastre, que ha remès les diligències corresponents al Jutjat d’Instrucció número 1 de Montsó. Els presumptes autors estan sent investigats per delictes de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal i agressió sexual pels fets ocorreguts a Tamarite de Litera.