La neu al Pirineu lleidatà complica la circulació a diverses carreteres

La neu ha provoca complicacions a la xarxa viària del Pirineu lleidatà aquest divendres, obligant a l'ús de cadenes o pneumàtics especials en múltiples vies. Segons informa el Servei Català de Trànsit, les restriccions afecten principalment les comarques de muntanya, on la borrasca Konrad ha deixat precipitacions en forma de neu a cotes relativament baixes.

Segons el Servei Català de Trànsit, és obligatori l'ús de cadenes o pneumàtic d'hivern per circular per la C-142b a Naut Aran, a l'accés al Pla de Beret; a la C-28 (Port de la Bonaigua) entre Naut Aran i Alt Àneu; a la C-462 a la Coma i la Pedra, ia la C-563 a Josa i Tuxién. A més, està restringida la circulació de camions articulats a l'N-260 entre Ribera d'Urgellet i Soriguera, on és obligatori l'ús de cadenes per a la resta de vehicles, i està tallat el pas de camions per l'N-260 entre Xerallo i Pont de Suert per la presència de neu i gel a la calçada.

Les previsions meteorològiques indiquen que la cota de neu se situarà al voltant dels 800 metres, tot i que puntualment podria baixar encara més. S'espera un descens tèrmic acusat en les properes hores, cosa que podria agreujar les condicions de les carreteres afectades.

Acumulacions significatives a zones de muntanya

Els models meteorològics preveuen una acumulació de fins a 20 centímetres de neu per sobre dels 1.300 metres d'altitud. La cota de neu es mantindrà al voltant dels 1.000 metres a gran part del Pirineu i el Prepirineu.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha assenyalat que les precipitacions seran generalitzades arreu del territori, intensificant-se especialment a les comarques pirinenques. Es recomana extremar les precaucions en els desplaçaments per zones de muntanya i consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol viatge.