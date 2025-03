Pedres robades de Iesso, a la venda a Wallapop

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

El Museu de Guissona ha denunciat davant dels Mossos d’Esquadara el presumpte robatori de dos peces del parc arqueològic.

A través de les seues xarxes socials, el museu va explicar que va trobar dos pedres en venda a través de la plataforma digital Wallapop per 150 euros “no negociables”. El venedor deia al mateix anunci que les havia sostret del jaciment romà de l’antiga Iesso.

El director del museu, David Castellana, va recordar que “el material arqueològic està protegit per la llei, no es pot agafar de forma furtiva i vendre’l, és un delicte”. L’anunci deia que eren pedres de “2.000 anys d’antiguitat”, que una era a “la paret de l’habitació d’Alexandre el Gran” i que l’altra “la va trepitjar Juli Cèsar”.

El museu va descriure el succeït amb humor a través de les xarxes socials. Els fets són tan “absurds” que no ho podien fer de cap altra manera, van explicar. Ho van fer a través d’un relat fictici i sarcàstic que recrea una hipotètica conversa entre els lladres al planejar el robatori de les pedres.

Així mateix, va advertir els autors del robatori que potser les peces sostretes no tenen el valor que esperaven: “Espoliadors! Tenim males notícies per a vosaltres: la vostra gran troballa/oportunitat de negoci val menys que un menú de menjar ràpid. I de passada, heu eliminat el seu valor científic, perquè la gràcia no són els objectes, sinó on estaven situats”, va apuntar. El museu va animar a denunciar aquest tipus d’anuncis amb l’etiqueta #WallapopExpoli.

Castellana va explicar que és la primera vegada que es troben en una situació com aquesta. En alguna ocasió sí que havien vist algú inspeccionant la zona del parc arqueològic amb un detector de metalls, i també llavors van alertar els Mossos. Els jaciments que no estan tancats estan més amenaçats per espoliadors.