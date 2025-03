La Pobla ampliarà l’àrea d’autocaravanes amb més punts de llum i aigua

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Pobla de Segur ampliarà l’àrea d’autocaravanes. La dotarà amb nous punts de subministrament d’aigua i llum, a fi de poder proveir el màxim número de places i davant d’un auge d’aquest tipus de turisme els últims anys. La zona compta amb tretze places d’aparcament. Quant a la nova instal·lació, funcionarà a través d’un sistema de gestió i pagament integrat a una plataforma digital. Concretament, es preveuen instal·lar dos noves columnes de subministrament d’energia elèctrica amb quatre preses de corrent cada una, a banda de tres noves preses d’aigua. El projecte es troba en fase de licitació, amb un pressupost base d’uns 25.000 euros. L’objectiu és que entrin en funcionament abans del pròxim estiu.

D’altra banda, l’ajuntament està enviant comunicacions als propietaris amb terrenys sobre els quals hi ha planificades les trenta-tres rutes per a bicicletes del futur parc Enduro Geobike, que sumaran fins a 150 quilòmetres. L’alcalde, Marc Baró, va explicar que estan provant de localitzar tots els propietaris a fi d’explicar-los la iniciativa. Va avançar també que, en cas que algú no estigui conforme que alguna de les rutes transcorri pel seu terreny, contemplen modificar el projecte.