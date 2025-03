Mobilitzen els Tedax per dos incendis de furgonetes intencionats a Bell-lloc

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen incendis intencionats de dos furgonetes que hi va haver ahir a la matinada a dos carrers de Bell-lloc. De fet, fins i tot hi van arribar a acudir els Tedax perquè un dels vehicles transportava bombones de gas refrigerat i hi havia perill d’explosió, segons va explicar un portaveu policial.

Els incendis es van declarar pràcticament de manera simultània. Els serveis d’emergències van rebre el primer a les 0.56 hores. Les furgonetes estaven estacionades als carrers Doctors Torrebadella i General Prim, al nucli urbà. Al lloc van acudir dos dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van sufocar el foc. Una és d’una firma de fred industrial i transportava bombones de gas refrigerat.

Davant de la seua perillositat, es va activar els Tedax perquè fessin una inspecció que determinés quin tipus d’intervenció s’havia de portar a terme i si es podia moure el vehicle. Dos façanes van resultar afectades. L’alcalde, Carles Palau, va explicar que “els vehicles són de dos veïns, no sabem com ha ocorregut però no és habitual que passi una cosa així a la nostra localitat. Les furgonetes estaven separades per uns 100 metres de distància”.

El passat 16 de gener hi va haver un foc intencionat en un vehicle a Linyola que es va saldar amb la detenció dies després de dos veïns. Als arrestats, amb nombrosos antecedents, se’ls imputen els delictes d’incendi, danys i amenaces.