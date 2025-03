La falta d’un informe d’Intervenció encalla el pressupost de Mollerussa

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa va retirar del ple extraordinari ahir l’aprovació dels pressupostos del 2025 al no disposar de l’informe preceptiu d’Intervenció. El consistori va presentar la setmana passada aquest document, que ascendeix a 20,5 milions d’euros, perquè s’aprovés amb caràcter d’urgència en un ple extraordinari. Durant la celebració del ple, l’alcalde, Marc Solsona, va instar Intervenció a fer l’esmentat informe per així poder aprovar els pressupostos “d’una vegada per totes”. També va remarcar que l’oposició compta “des de fa diverses setmanes” amb l’esmentat document, que suposa un increment del 8,5% i preveu destinar 4,3 milions d’euros a inversions, destacant la millora de l’espai públic amb la renovació de l’asfalt o la supressió de barreres arquitectòniques.

El ple sí que va aprovar per unanimitat la concessió de la Medalla al Mèrit Professional a un dels seus agents i també el conveni laboral del personal al servei de l’ajuntament.