Fraga esgota el seu sòl industrial

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El Govern d’Aragó suma un èxit i un repte a Fraga: la seua plataforma logística és la primera de les impulsades per la comunitat que ha penjat el cartell de complet, però això, alhora, obliga a buscar solucions per habilitar més sòl productiu al Baix Cinca en plena etapa d’expansió dels projectes industrials a les comarques de la Franja de Ponent.

La indústria ja és la primera font d’ocupació a la Llitera, amb 4.115 llocs de treball davant els 1.986 del camp i els 3.722 dels serveis, i és tercera al Baix Cinca, amb 2.603 davant els 3.900 en l’agricultura (2.000 de temporada) i els 6.847 de serveis.

Eren, respectivament i segons les dades del Govern d’Aragó, només 273 i 299 fa una dècada, fet que indica que l’ocupació al sector industrial s’ha multiplicat en aquella dècada per quinze i gairebé per nou a la Llitera i al Baix Cinca. I està en marxa en la seua fase documental la implantació de la fàbrica d’heparina de Glicopepton Biotech, en la qual hi ha associats Costa Foods, Càrniques Celrà i Laboratorios Rov, i l’ampliació de la planta de Semillas Batlle a Torrent, entre altres projectes al marge dels del biogàs.

El recent informe de la Cambra de Comptes d’Aragó sobre la gestió de l’empresa pública autonòmica Suelo y Vivienda xifra en 46,49 les hectàrees que ja es troben ocupades a la plataforma logística de Fraga: 41,4 venudes i escripturades, 2,08 mitjançant contractes privats i 3,01 en règim de lloguer. Hi operen empreses com Pa de Mel, Envases Grau, Grupo Sirvex, ASN Alternative Swine Nutrition i Envases Valero.

El zero en l’apartat de “pendent de comercialització” xoca amb les gairebé nou hectàrees d’El Burgo de Ebro, les més de dinou de Villanueva de Gállego, les més de setze de Casp, les vuit i mitja d’Épila i les prop de cinc de La Puebla de Híjar, els altres cinc projectes que impulsa el Govern d’Aragó al marge dels de les tres capitals provincials.

L’ocupació només supera el 75% a El Burgo, té la meitat disponible a La Puebla i Villanueva i presenta un nivell inferior al 10% a Casp i a Épila. En aquesta última localitat, no obstant, està en marxa el projecte d’implantació de la Corporació Alimentària Guissona, que ocuparà una superfície de 180 hectàrees.

“A la Plataforma logística de Fraga, des del 2015 s’han formalitzat operacions per a la implantació d’empreses que pràcticament han esgotat l’oferta de sòl en aquest emplaçament”, assenyala l’òrgan de fiscalització, que també ressenya com “s’ha produït un fort creixement de l’activitat de la venda del sòl industrial en els últims exercicis, destacant la Plataforma Logística de Fraga”. L’informe de la Cambra de Comptes també indica que l’endeutament associat a la plataforma fragatina es troba en fase de liquidació, ja que a finals del 2022 únicament quedaven per tornar 86.000 euros del crèdit hipotecari d’1,23 milions d’euros contractat per finançar la posada en marxa del polígon industrial. Per la seua banda, la conselleria de Foment decideix com amplia la disponibilitat de sòl industrial a Fraga, i ha activat l’operació per construir cinquanta habitatges de lloguer assequible al solar de l’avinguda d’Aragó, 150, l’alienació de la qual no va arribar a materialitzar-se l’anterior legislatura a causa de la falta d’ofertes.