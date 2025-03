La Diputació estrena a la Fira el nou segell gastronòmic de Lleida

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

La Fira de Sant Josep de Mollerussa serà l’escenari en el qual debutarà el nou segell gastronòmic de la Diputació, Gust de Lleida. La nova marca, que acabarà substituint la d’Aliments del Territori, organitzarà 28 tastos i demostracions culinàries amb l’objectiu de promocionar l’excel·lència gastronòmica del territori i millorar la posició dels seus productes al mercat. El president de la Diputació, Joan Talarn, i el xef de La Boscana, Joel Castanyé, van revelar ahir les activitats programades per a la 152 edició del certamen, que comença avui i es prolonga fins diumenge. Així, divendres Castanyé revelarà el logo de Gust de Lleida, que serà la imatge dels productes locals com a símbol de qualitat i autenticitat.

Talarn va subratllar que Gust de Lleida no és només una marca, sinó un compromís amb la producció sostenible i el respecte per tot el procés alimentari, des de la matèria primera fins al producte acabat. L’estand comptarà amb tastos de fruites, formatges, olis, cerveses, embotits i conserves. “Serà un punt de trobada entre cuiners, productors i consumidors”, va apuntar Talarn. Per la seua part, Castanyé va posar en relleu la gastronomia com una experiència cultural amb gran potencial per atreure visitants i dinamitzar l’economia local. En el seu showcooking de divendres, Castanyé elaborarà plats innovadors amb ingredients de proximitat com pollastre ecològic, oli d’oliva verge extra, embotits artesans, vedella, formatges i fruites de l’Horta de Lleida, entre altres productes.

A més del protagonisme gastronòmic, la Diputació ha organitzat en el marc de la fira jornades tècniques dirigides a empreses i administracions locals. Una de les sessions més esperades serà la dedicada al biogàs, un recurs clau per al futur energètic. També es portarà a terme una formació sobre factura electrònica per a pimes i es presentaran els resultats del Punt d’Atenció GlobaLleida al Pla d’Urgell.

L’estand de GlobaLleida reunirà deu empreses innovadores de localitats com el Talladell, Alcoletge, Lleida, Bell-lloc d’Urgell, Tàrrega o Bor de Cerdanya, entre d’altres, proporcionant-los visibilitat i l’oportunitat d’establir sinergies amb altres professionals i institucions.

Cinc dies de fira que obre portes amb “bones expectatives”

L’alcalde de Mollerussa i president de la Fira de Mollerussa, Marc Solsona, va assegurar ahir que la Fira de Sant Josep obre portes amb “bones expectatives” i es va mostrar confiat que el bon temps acompanyi i permeti una edició destacada perquè així es consolidi com “la fira de referència de maquinària agrícola del sud d’Europa i el Saló de l’Automòbil com el segon més important d’Espanya en vehicles nous”, amb un volum de negoci de deu milions d’euros entre els dos esdeveniments. Seran en total cinc dies de fira, des d’avui i fins diumenge, amb 250 expositors en un recinte firal de 21.103 metres quadrats. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inaugura avui el certamen a les quatre de la tarda. Per la seua banda, la directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Marta Angerri Feu, presidirà demà la inauguració del Saló de l’Automòbil.