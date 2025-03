Dos parelles de Mossos d'Esquadra formades per pares i fills patrullen junts a la Fira de Sant Josep de Mollerussa

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Mollerussa dona el tret de sortida aquest dimecres a una nova edició de la Fira de Sant Josep, cita de referència per al sector de la maquinària agrícola i, també, la més multitudinària de la ciutat, amb al voltant d'uns 140.000 visitants en anys anteriors. Aquests dies, els Mossos d'Esquadra reforcen el servei de patrullatge als carrers, en especial durant el dia que és quan hi ha més públic. Enguany, però, es dona una situació anecdòtica entre les patrulles que aquest dimecres surten al carrer i és que n'hi ha dos que estan formades per pares i fills. És el primer cop que es dona aquesta coincidència a la fira i els agents ho viuen com una "oportunitat única" que aborden amb "professionalitat" tot i el component afectiu afegit.

Els joves agents Pau Reig i Ivan Cruz estan realitzant les pràctiques del cos a la comissaria de Mollerussa, la mateixa on treballen els seus respectius pares, Ramon Reig i Joan Cruz. Aquesta coincidència ha donat peu a què pares i fills comparteixin patrullatge coincidint amb Sant Josep, festiu a Mollerussa i dia en què se celebra el dia del pare.

Quatre agents de Mossos d'Esquadra, dos pares i dos fills, a Mollerussa.Anna Berga / ACN

"És una oportunitat única perquè segurament no tornarà a passar i fa molta il·lusió poder compartir professionalment uns instants" ha expressat l'agent Joan Cruz. Per la seva banda, el seu fill Ivan ha indicat que el vincle familiar entre ells fa que la jornada sigui "especial" tot i que durant la jornada no deixaran de ser "companys de feina".

I és que deixen clar que aquest la seva relació no altera el seu deure professional durant les hores de feina. "Hi haurà el component sentimental, però a l'hora de treballar serà un company més", ha indicat Pau Reig, mentre que el seu pare, Ramon, ha explicat que no hi ha d'haver "cap diferència" entre patrullar amb el seu fill i fer-ho amb altres companys.