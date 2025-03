Reclamen a Intervenció l’informe dels comptes

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa ha sol·licitat a l’àrea municipal d’Intervenció que emeti “amb caràcter immediat” l’informe necessari per poder aprovar els pressupostos del 2025, el debat dels quals es va retirar finalment de l’ordre del dia del ple extraordinari celebrat dilluns passat al no disposar de l’esmentat document preceptiu. En aquest sentit, l’alcalde, Marc Solsona, va explicar que s’ha nomenat un interventor accidental, per la baixa de la persona titular d’aquest departament, perquè el ple “com a òrgan sobirà, pugui pronunciar-se sobre la seua aprovació”, va remarcar Solsona, que va apuntar que el pressupost “és una prioritat per al govern municipal, ja que permet exercir les competències amb garanties i evitar perjudicis a la ciutadania”.

Així mateix, Solsona va assegurar que el consistori també té pendent aprovar l’oferta pública d’ocupació per a aquest any al no estar resolt de forma definitiva el procés d’estabilització de llocs de treball de l’ajuntament, ja que el procés es troba en fase de fiscalització. “Un total de 97 persones estan pendents que es resolgui”, va apuntar el primer edil.

El pressupost contempla una partida de 4,3 milions d’euros en inversions i dos d’aquests, que es preveuen aconseguir a través d’una operació de crèdit, es destinaran a inversions a la via pública consistents en renovació de l’asfalt, voreres, senyalització tant vertical com horitzontal i l’eliminació de 132 barreres arquitectòniques. Així mateix, 1,4 milions d’euros es destinaran a projectes com l’habilitació de les noves oficines d’Acció Social o la construcció d’un refugi per a animals a la Serra.