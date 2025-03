Sis municipis del Solsonès segueixen en alerta per sequera

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els municipis que es proveeixen dels embassaments del riu Cardener (Llosa del Cavall i Sant Ponç), inclosos sis del Solsonès, seguiran en alerta per sequera malgrat les últimes pluges i que la Generalitat va revisar ahir a la baixa l’estat de la majoria de les conques internes al millorar les reserves. En el seu conjunt, els pantans de l’interior de Catalunya estan al 46,3% i els del Ter-Llobregat, al 47%. Tanmateix, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assenyalar després de la reunió de l’Executiu que en aquest sistema l’alerta s’aixecarà quan les reserves arribin al 60%. Va puntualitzar que les previsions apunten a un abril plujós, cosa que pot desencallar aquesta situació. A la resta de les conques internes catalanes, el Govern va acordar deu modificacions d’estat, va aixecar l’emergència en tres sistemes i hi ha vuit àmbits en situació de normalitat.

Al Solsonès, els municipis que segueixen en alerta són Solsona, Riner, Clariana de Cardener, Navès, Olius i Pinós. Tots tenen algun tipus de restricció en la utilització de l’aigua. Per exemple, segons el pla de sequera de la Generalitat, una reducció del 25% de l’aigua en l’ús agrícola, del 10% en el ramader, del 5% en l’industrial i del 30% en el recreatiu. Mentrestant, l’aigua per a ús domèstic no pot superar l’equivalent a 250 litres per habitant i dia. Amb dades d’ahir, el pantà de la Llosa del Cavall està al 42,7% de les seues reserves, amb 34 hectòmetres. I el de Sant Ponç, al 63% amb 15,4 hectòmetres.

A la conca catalana de l’Ebre, on s’ubiquen gairebé tots els municipis de Lleida, les reserves continuen creixent amb les persistents pluges. Ahir va ploure de forma constant en bona part del pla durant tota la tarda i van caure uns 5 litres a Lleida i més de 6 a Vilanova de Segrià. Les pluges seguiran avui. Els pantans del Segre sumen 450 hectòmetres, fet que implica que en conjunt Oliana i Rialb estan al 92%. A la Ribagorçana, Canelles, Escales i Santa Anna estan en conjunt al 66% després de guanyar en una setmana uns 10 hectòmetres cúbics d’aigua.