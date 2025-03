Mor un conegut esquiador andorrà en un accident en unes pistes d’esquí de Suïssa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un conegut esquiador andorrà va perdre la vida dimarts en un accident a Suïssa, en un succés que ha provocat una enorme commoció al Principat. El mort és Tomi Moreno, de 26 anys i reconegut freerider andorrà. El jove va morir a Suïssa al precipitar-se per un barranc mentre practicava esquí fora pista, segons va informar el Diari d’Andorra.

Moreno havia participat en competicions d’esquí fora de pista com el Freeride Junior Tour, però amb el temps va decidir deixar la competició per dedicar-se a ensenyar esquí. Actualment treballava com a monitor a l’estació de Saint-Moritz, on residia amb la seua parella des de feia diverses temporades. L’accident mortal del monitor andorrà va commocionar el món de l’esquí, ja que era germà de Cande Moreno.

L’esquiadora havia de competir avui a les carreres FIS de Kvitfjell, a Noruega, on s’entrenava dimarts, i es va traslladar a Saint-Moritz. La Federació Andorrana d’Esquí va fer públic un comunicat a les xarxes socials en el qual traslladava les mostres de condol a Cande Moreno i la seua família “en aquests moments tan difícils”.