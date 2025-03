Nous aplicadors digitals per optimitzar el reg

La jornada organitzada per l’IRTA. - FIRA DE MOLLERUSSA

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Les jornades tècniques de la fira van acollir ahir la presentació de diferents eines de digitalització que busquen l’optimització del reg, organitzada per l’IRTA. El primer projecte va ser RegAssist, que, segons el coordinador en l’IRTA, Jordi Oliver, busca proporcionar dades precises sobre l’estat hídric del sòl i dels cultius, permetent als agricultors prendre decisions més eficients i sostenibles. A més, el projecte incorpora estratègies per adaptar-se a situacions de sequera.

Els investigadors Manuel Gutiérrez i Rafi Cáceres van presentar FertiSens, un projecte que desenvolupa i valida sensors per al mesurament continu de macronutrients al sòl i en sistemes de depuració natural. Aquests sensors permeten un seguiment en temps real de la fertilitat dels terrenys, facilitant una aplicació més eficient i ajustada dels fertilitzants. El següent projecte a donar-se a conèixer va ser RegGenerada, que treballa en la implementació de sistemes de digitalització per fer el seguiment i maneig del reg amb aigua regenerada al Baix Llobregat.

Finalment, la tècnica Ana Pelachá va parlar d’IrriPAS, una xarxa de finques agrícoles que adopten tecnologies i pràctiques sostenibles per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua i els fertilitzants. A través d’aquesta xarxa, es comparteixen experiències i coneixements per impulsar la innovació en el sector.

Eines per adaptar el regadiu en cas de sequera

� L’investigador de l’IRTA Víctor Blanco va presentar l’eina GestSequera per adaptar la gestió del reg a contextos de sequera. El projecte es basa en l’ús de tecnologies digitals i el coneixement científic per proporcionar recomanacions com la selecció de cultius resistents i l’aplicació de pràctiques que minimitzin l’impacte de la falta d’aigua en la producció.