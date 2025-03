Reivindicar les Guixeres

Mig centenar de persones van redescobrir el cap de setmana passat les Guixeres d’Alfarràs. Ho van fer de la mà d’un grup de veïns que divulga el valor d’aquest espai natural que no disposa de figures de protecció. Es tracta del Col·lectiu Patrimoni d’Alfarràs, que va organitzar visites guiades diumenge passat per donar a conèixer tant les característiques geològiques del lloc, caracteritzat per la presència de vetes de guix, com la presència d’espècies de fauna i vegetació protegides. La difusió d’aquest patrimoni és un primer pas per reivindicar la seua conservació davant de projectes com la prolongació de l’autovia A-14, que poden amenaçar-lo si no inclouen mesures per mitigar-ne l’impacte ambiental.

Les Guixeres són conegudes per acollir des del segle XVIII forns de calç que van ser enderrocats el 2012. El lloc ha patit des d’aleshores abocaments il·legals de residus. Els assistents a les visites guiades van poder contemplar-ho des d’una perspectiva diferent: van observar exemplars de còlit negre, un mixó en perill d’extinció a Catalunya, i van escoltar el cant del pardal roquer. També van poder veure espècies vegetals com l’acarospora nodulosa. El lloc forma part d’un plec de l’escorça terrestre conegut com anticlinal Barbastre-Balaguer-Almenara. S’estén a la Noguera, on és protegit dins el PEIN Serra Llarga-Secans de la Noguera. També té protecció a Albelda i Castellonroi, a Osca.

“L’objectiu és donar a conèixer la biodiversitat d’aquest espai natural, d’interès ecosocial, biològic, geològic, arqueològic i etnològic”, va explicar l’entitat, que va organitzar les sortides en col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcal del Segrià, Espais Naturals de Ponent i l’ajuntament d’Alfarràs.

“Calen mesures de conservació”

“La biodiversitat de les Guixeres és sensible, i qualsevol infraestructura, com la prolongació de l’autovia A-14, té un impacte que posa en risc la preservació de la fauna i la vegetació de l’entorn”, afirma el Col·lectiu de Patrimoni d’Alfarràs, que reclama a les administracions “mesures de conservació i recuperació”.

El tram entre Almenar i el límit provincial amb Osca és l’últim tram de l’autovia A-14 que preveu construir el ministeri de Transports. Per a la resta del traçat cap al Pirineu, preveu un carril central (2+1) per facilitar avançaments.