Taller Gastrosàvies amb receptes centenàries del Pla d’Urgell

Caragols amb espinacs, capipota, orelletes o la cassola de Linyola són receptes, algunes de les quals centenàries, que veïns del Pla d’Urgell encara cuinen. Per mantenir la tradició, el restaurant La Boscana de Bellvís va acollir ahir el taller culinari Gastrosàvies, en el qual va participar el xef Joel Castanyé i en què una desena de persones van elaborar aquests plats tradicionals.

Natalia Massó, de Vila-sana, va elaborar un pollastre amb xocolate que ja cuinava la seua àvia Antonia Pedrós, natural de Vallverd. “Cuinàvem amb foc a terra i amb llebres que el meu avi caçava. Amb els anys, es va deixar de caçar i vam passar a elaborar el plat amb pollastre”. No falta en aquest plat una mica de moscatell. Un altre dels participants va ser Francesc Boria, de Bell-lloc, que va optar per cuinar fricandó tal com ho han fet sempre les àvies a Pla d’Urgell. “No s’utilitza tomata ni tampoc pebre, però sí canyella”, va remarcar. L’acte va comptar amb la participació de la secretària d’Alimentació, Rosa Cubel, que juntament amb Joel Castanyé van destacar la importància de preservar com a “patrimoni cultural i per a les noves generacions” aquestes receptes tradicionals que es podran degustar demà en el marc de la fira de la capital del Pla d’Urgell, des de les deu del matí i fins a dos quarts de dos del migdia en una activitat impulsada en el marc de la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia.