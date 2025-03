Projecte al Pirineu contra la solitud no desitjada

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La solitud no desitjada a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran és una realitat que preocupa el 80% dels seus veïns, segons es desprèn del programa Vincles, que es porta a terme a les comarques dels Pallars, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i Aran. Es tracta d’una iniciativa pionera a Catalunya que uneix professionals, tecnologia i comunitat per identificar de manera precoç situacions d’aquest tipus en persones grans. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va visitar dimecres i ahir les comarques del Pirineu per conèixer el projecte Vincles, impulsat per la fundació iSocial, i que compten amb una ajuda de 390.700 euros dels fons Next Generation que gestiona el departament de Drets Socials. La consellera i el secretari general del departament, Raúl Moreno, així com el coordinador de l’àrea al Pirineu, Josep Lluís Piqué, es van reunir amb els presidents dels consells per conèixer les necessitats i reptes del territori. Dimecres la consellera va viatjar fins a la Val d’Aran on també es va reunir amb l’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, i la síndica, Maria Vergés, que va sol·licitar més competències.