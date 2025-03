El poder transformador de la música

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Gràcies al poder transformador de la música els protagonistes de L’Espill Encantat van aconseguir tornar la vida a una ciutat grisa que es trobava immersa a les pantalles. Aquest és l’argument de l’espectacle produït pel Conservatori de Cervera i el consell comarcal de la Segarra, que ha tornat a omplir el Teatre Auditori Municipal de Guissona amb 1.200 espectadors en les cinc funcions d’ahir i dimecres. És una obra basada en el poemari Quadern de Música de Jaume Ferran, amb text original de Montse Pont i música de Jordi Castellà i direcció artística de Xavier Hidalgo.

Més de 400 alumnes de cinc centres escolars i tres instituts de Cervera i Guissona han format part del cor d’aquesta cantata i han pogut participar en una producció artística professional. Durant tot el curs una trentena de professors del conservatori han impartit tallers de música, cant i arts escèniques als centres. Per a Estefania Balcells, directora del Conservatori, aquesta part comunitària és la més bonica del projecte: “L’objectiu és atansar la música a tots els estudiants. Cada any són alumnes diferents de quart de Primària i primer d’ESO. Ells són els protagonistes per un dia.” En aquests cinc anys hi han participat més de 1.500 alumnes.

Els protagonistes de l’obra, l’Anna, interpretada per l’actriu Ainet Jounou, i el Mag Lletraferit, interpretat per Josep Ferrer, van ser els encarregats de salvar la ciutat gràcies a la música. Per aconseguir-ho, va ser clau l’ajuda del cor; les cantants Ruth Rius, Laura Cots i Elena Ribera; les ballarines de la Companyia de Dansa Montse Esteve, Els Margeners i els Geganters de Guissona.

L’Espill Encantat es va estrenar el 2019 al Gran Teatre de la Passió de Cervera, en el marc del Festival de Pasqua. El 2021 va guanyar el Premi Josep Anselm Clavé de Cant Coral a Catalunya com a millor espectacle i producció en directe. El 2023, amb la inauguració del Teatre Ateneu de Guissona l’espectacle es va adaptar a la història del municipi.

“El record més pur és sempre el de la música.” Amb aquest càntic, els artistes van posar punt final a l’espectacle. Els més petits segur que recordaran també aquell dia en què per primera vegada van pujar a l’escenari.