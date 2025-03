Acudam transforma residus avícoles en bioplàstics

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

La Fira de Sant Josep va acollir la jornada Noves aplicacions dels bioplàstics al sector agrícola, organitzada per l’Associació Acudam de Mollerussa. S’hi va explicar la participació d’aquesta organització social en el projecte europeu Unlock, que inclou tretze centres tecnològics i empreses europees dedicades a la investigació, el desenvolupament i la innovació, entre les quals es troba Acudam. L’objectiu del projecte és transformar els residus de la indústria avícola en productes de base biològica per a aplicacions agrícoles i forestals, contribuint a un model productiu més sostenible i circular.

Segons van explicar els responsables de l’entitat, el projecte s’ha centrat en l’extracció de la queratina per millorar la rigidesa dels bioplàstics, una propietat essencial per garantir la seua aplicabilitat al sector agrícola. A començaments d’estiu, Acudam va completar amb èxit la producció de diversos models de plantadors i safates, demostrant que les màquines de termoconformat poden processar adequadament el material base amb queratina i assegurar les condicions necessàries per a la seua producció. Una altra de les tasques assignades a Acudam ha estat la realització de proves de camp amb diferents models de malles antiherba elaborades a partir del material desenvolupat en el projecte.

D’altra banda, l’associació Acudam celebra aquest any el seu cinquanta aniversari, per la qual cosa el seu estand, ubicat als pavellons firals, acull una mostra sobre les activitats que ha impulsat durant aquest temps. Les activitats s’allargaran durant tot l’any.