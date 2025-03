Augmenta la presència de ketamina i èxtasi a les aigües de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un estudi de l’Agència de la Unió Europrea Sobre Drogues sobre les aigües residuals assenyala més presència de ketamina i èxtasi a Lleida ciutat el 2024, mentre cau la de cocaïna i cànnabis. L’estudi es basa en l’anàlisi dels metabòlits, és a dir, de presència dels residus que deixa el consum de determinades substàncies estupefaents a les aigües residuals que arriben a les depuradores d’aquestes ciutats. Concretament, dona xifres de 126 ciutats de 26 països.

En el cas de Lleida ciutat, la presència de cocaïna a les aigües residuals va baixar un 29% l’any passat, quan es va situar entre les primeres ciutats europees. Continua estant per sobre dels nivells mitjans de Barcelona i es troba al tercer lloc a Espanya. Concretament, el 2024 es va detectar una mitjana diària de 623,86 mil·ligrams de metabòlits de cocaïna per cada mil habitants censats davant els 879,61 registrats un any abans. L’estudi també indica que l’any passat va baixar la presència de cànnabis, amb un descens del 29% respecte al 2023, amb una mitjana diària de 121,31 mil·ligrams per cada mil habitants a la capital de Ponent.

Tanmateix, revela que la presència de la ketamina, una droga concebuda com un medicament anestèsic, es dispara a les aigües residuals de Lleida ciutat, amb un 19,6% més, amb una mitjana diària de 10,61, malgrat que continua sent inferior que en altres capitals catalanes com Barcelona i Tarragona, que arriba a superar la capital catalana. En el cas de l’MDMA (èxtasi), la presència detectada s’ha multiplicat per quatre en només un any a la capital de Ponent, al passar d’11,2 mil·ligrams de mitjana diària el 2023 als 42,47 el 2024.

En el seu conjunt, l’estudi europeu mostra un augment en el consum d’estimulants, MDMA, cocaïna i amfetamines el 2024, mentre que disminueix la detecció de cànnabis respecte al 2023. A més, es va produir menys diferència en els hàbits de consum de drogues entre ciutats grans i petites, sobretot en el cas de la metamfetamina i l’MDMA. Entre les “troballes clau”, l’agència europea va subratllar que, de les 76 ciutats amb dades per al 2023 i 2024, un total de 41 van informar un augment en les deteccions d’MDMA; 24, una disminució, principalment en ciutats d’Europa Central i la regió del Bàltic; i 11, una situació “estable”; i les concentracions més grans d’MDMA es van detectar a Bèlgica, Txèquia, els Països Baixos i Portugal.