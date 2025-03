El risc d’allaus es dispara i obliga a tancar els accessos al Parc d’Aigüestortes

L’acumulació de neu al Pirineu va obligar ahir a tancar els accessos al Parc Nacional d’Aigüestortes després d’elevar-se de 3 a 4 el risc d’allaus al Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. A Aran es mantenia entre 3 i 4. El vent va causar a més desperfectes a Vielha i les pluges van deixar registres de gairebé 50 litres a Espot i el Pont. Els pantans són plens.

Els Agents Rurals van tancar ahir els accessos al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici després de disparar-se el risc d’allaus per la gran acumulació de neu al Pirineu. Protecció Civil va elevar l’alerta a nivell 4 sobre 5 a les zones Pallaresa, Ribagorçana i Vall Fosca, mentre que a Aran se situa ara entre 3 i 4.

Es tracta, van assenyalar fonts dels Rurals, de neu humida, que pesa més, i s’afegeix a pujades puntuals de les temperatures, la qual cosa ha disparat el risc d’allaus. Les mateixes fonts van apuntar que si bé l’accés per als vianants no està prohibit i tampoc per a activitats com l’escalada, és altament poc recomanable.

En zones de muntanya com les estacions d’esquí del Pallars, el dia (segon de la primavera) va començar amb pluges que es van convertir passades unes hores en més neu. La precipitació acumulada supera els dos metres i la previsió és que continuï caient durant el cap de setmana. Si la capa blanca es manté a les cotes altes i el desglaç és gradual, al llarg de les properes setmanes i mesos les reserves dels pantans es gestionaran fàcilment.

En canvi, una calor sobtada o molta pluja en cotes altes podria precipitar el procés i provocar una avinguda encara més gran dels cabals riu avall, amb la qual cosa els pantans, que ja estan en nivells alts, haurien de laminar aigua. El pantà de Rialb, que segueix a més del 97% de capacitat, ha incrementat l’activitat de la central hidroelèctrica, que turbina entre 15 i 50 metres cúbics per segon. Oliana i Rialb estan al 93,5% en conjunt.

Els principals pantans de la Noguera Ribagorçana (Escales, Canelles i Santa Anna) sumen 727,3 hectòmetres i es troben al 68% de capacitat. Mentrestant, Barasona, al riu Éssera, voreja el 100% i aboca al riu 28 metres cúbics per segon, és a dir, 2,5 hectòmetres diaris d’aigua (n’acumula 84 hm). Alhora, els regants el Canal d’Aragó i Catalunya, que se subministren principalment d’aquest pantà, cedeixen uns 2 metres cúbics per segon a Pinyana (que tancaria Santa Anna al regadiu per acumular més aigua) i estan gestionant incrementar la cessió a 5 m³/sg.

El temporal causa danys a Vielha i deixa gairebé 50 litres al Pont de Suert

Els Bombers de la Generalitat van atendre ahir mitja dotzena de serveis pel temporal. Hi va haver diversos avisos per esllavissaments de terra o pedres en carreteres, en què, segons els Bombers, no van haver d’intervenir. Hi va haver avisos a la C-25 (Eix Transversal) a Cervera, a la C-13 a l’altura de Talarn; entre Taüll i el Pla de l’Ermita; a la C-12 a Àger i a la C-13 a Camarasa. Els serveis d’emergències van assenyalar que es va fer càrrec de reparar les incidències el servei de manteniment de carreteres. A Tremp, els Bombers van actuar després de la caiguda d’un para-sol a la via pública des d’un àtic, sense que hi hagués ferits. A Vielha, el fort vent va arribar a ratxes de 77 quilòmetres per hora i va deixar destrosses al cementiri i a l’espai urbà. Nínxols i panteons del cementiri de Sant Miquèu es van veure afectats pel vent i van patir desperfectes. En altres espais públics de la localitat el fort vent va arrancar arbres.

Pel que fa a les precipitacions, els registres més elevats es van donar al Pont de Suert, on van caure almenys 48,6 litres per metre quadrat, i a Espot, amb 57. A la Bonaigua van ser 37,3 i a Tremp, 33,3. En punts del pla van destacar les Borges Blanques, amb 27,4 litres per metre quadrat, o Mollerussa, amb 23,8. A Camarasa en van caure 35,2. Les temperatures van registrar, a més, durant el dia màximes de 19,4 graus (Seròs).