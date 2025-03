Ferit crític un jove al ser atropellat a l’autovia A-2 a Vilagrassa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un veí de Tàrrega va resultar ferit crític ahir al matí al ser atropellat per un vehicle a l’autovia A-2 al seu pas per Vilagrassa. Els fets es van produir quan passaven tres minuts de les 6 del matí en el punt quilomètric 499,5 de la via en sentit Barcelona. Per motius que es desconeixen i s’investiguen, un home estava caminant per l’A-2. Segons l’avís que van rebre els Bombers, l’home estaria passejant un gos, encara que aquesta informació haurà de ser confirmada per la investigació que duguin a terme els Mossos d’Esquadra per a l’atestat de l’accident.

Fins al lloc es van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Una ambulància va traslladar l’home en estat crític a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. A conseqüència de l’accident, l’autovia va estar tallada al trànsit durant unes tres hores en sentit Barcelona. Els Mossos d’Esquadra van desviar el trànsit pel lateral de la via. Es dona la circumstància que divendres cap a les 20.00 hores el mateix tram de l’autovia A-2 va quedar tallat durant mitja hora per un accident entre dos camions, encara que no hi va haver persones ferides, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Cap a les 21.00 hores ja s’havia obert un carril encara que se circulava amb congestió.

Aquest atropellament va tenir lloc l’endemà que se’n registrés un altre en el qual va morir un jove estudiant de la UdL de 19 anys al ser envestit per un camió a l’N-240 entre Ciutat Jardí i les Basses. La víctima, que va complir anys el passat dia 2 i no divendres com va informar per error aquest diari, caminava al costat de la via en el moment del fatal accident.

D’altra banda, ahir al matí hi va haver una col·lisió entre dos turismes a la C-14 a Tàrrega sense ferits, segons fonts dels serveis d’emergències.

Així mateix, hi va haver retencions a l’autovia A-2 a Golmés per la col·lisió entre tres vehicles, cosa que va obligar a tallar un dels carrils a la circulació. A Bellpuig, dos persones van resultar ferides i van ser evacuades a l’Arnau de Vilanova arran d’una sortida de via a la carretera LP 2015 en direcció Belianes.