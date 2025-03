JARC dedica una jornada tècnica als ajuts destinats a joves agricultors

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La sala d’actes del pavelló va acollir ahir la jornada Ajuts per portar a terme inversions dirigides a joves i agricultors professionals, organitzada pel sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i inaugurada per l’alcalde, Marc Solsona.

La jornada va tractar sobre els nous suports inclosos en la DUN 2025 per millorar la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de les explotacions agrícoles.

Ramon Sanfeliu, del DARPA a Lleida, va explicar les subvencions que s’han habilitat amb aquest objectiu, que poden cobrir fins al 40% de les inversions entre 5.000 i 120.000 euros, i fins al 100% en zones afectades per la sequera. També va abordar ajuts per mitigar el canvi climàtic i modernitzar infraestructures agrícoles. Jordi Vidal, de JARC, va detallar els nous suports per a joves agricultors, que inclouen una prima base de 22.000 euros i complements de fins a 100.000 euros, a banda d’explicar els requisits i alguns exemples pràctics. D’altra banda, va esmentar problemes com el relleu generacional i l’excessiva burocràcia en el sector.