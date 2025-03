L’estalvi d’energia es converteix en moneda i municipis de Lleida comencen a vendre-la

L’estalvi d’energia s’ha convertit en moneda i ajuntaments de Lleida comencen a vendre-la. El de Sudanell s’ha convertit en un dels primers d’Espanya a subhastar el que ha obtingut al millorar l’aïllament tèrmic de la seua sala polivalent i renovar l’enllumenat públic amb led. La reducció del consum d’electricitat, gas i gasoil pot registrar-se en certificats d’estalvi energètic (CAE), la pedra angular d’un mercat creat per la UE per incentivar l’eficiència energètica. El Govern central ho va posar en marxa a Espanya el 2023 i la seua activitat s’ha desenvolupat des d’aleshores en l’àmbit del sector privat. Els ens locals comencen ara a participar-hi.

Les empreses comercialitzadores d’electricitat i hidrocarburs són les compradores de l’estalvi energètic d’empreses, particulars i, a partir d’ara, també ajuntaments. L’adquireixen i ho certifiquen a través de CAE per reduir l’aportació anual al Fons Nacional d’Eficiència Energètica que l’Estat exigeix a totes les firmes del sector, des d’elèctriques municipals fins a multinacionals.

El Govern central assigna a cada una un objectiu d’estalvi anual i aquestes han de pagar 182 euros per cada megawatt hora (MWh) a estalviar. Això suposa 450 euros per a una petita comercialitzadora com l’elèctrica municipal de Tírvia, i supera els 117 milions per a un gegant energètic com Endesa. Per reduir la quantitat a pagar, les companyies poden comprar a un preu més reduït els MWh que d’altres han estalviat.

El consistori de Sudanell ha calculat en 150 MWh a l’any l’estalvi que ha obtingut a l’instal·lar enllumenat led i en 200 MWh amb les obres a la sala polivalent. Els subhasta amb un preu de sortida de 41.701 euros, la qual cosa representa uns 120 euros per MWh, davant els 182 que costa a les comercialitzadores d’energia l’aportació al Fons d’Eficiència Energètica.

El fet que Sudanell sigui pioner a participar en aquest mercat es deu en gran manera que l’alcalde, Eduard Oró, és consultor d’energia i, alhora, està al capdavant com a primer edil de la companyia elèctrica municipal. Les dos coses el van portar a familiaritzar-se amb els CAE i la seua compravenda. Al marge de la seua activitat a l’ajuntament, Oró va fundar amb unes altres tres persones el 2024 la firma Caelutions, dedicada al mercat d’eficiència energètica. Aquesta firma ja prepara subhastes com la de Sudanell per a altres ajuntaments.