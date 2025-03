Ordeig insisteix a Tàrrega: la modernització del regadiu és “indispensable”

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va insistir ahir des de Tàrrega en la “indispensable modernització de les nostres infraestructures de regadius”. Ho va fer en el marc del Dia Mundial de l’Aigua i de la jornada Sembrant oportunitats: el paper essencial dels regadius, organitzada entre la conselleria i l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR).

Concretament, Ordeig va posar en relleu “la importància de la modernització i una bona gestió de l’aigua” que va assegurar que és “obligada pel canvi climàtic, la competitivitat de les nostres explotacions i per complir amb l’estratègia de producció d’aliments que tenim a Catalunya”.

Així mateix, va explicar que estan treballant en el nou Pla de regadius 2025-2040 i va destacar que hi ha el compromís de materialitzar aquest 2025 la firma del conveni per a la modernització del Canal d’Urgell que suposa “una gran inversió de més de 1.000 milions d’euros”, va indicar. El conseller va reconèixer que comença la campanya de reg amb esperança i prudència alhora. “Estem satisfets perquè portem uns dies de pluja que ens han permès recuperar reserves d’embassaments, avui [ahir per al lector] estem al 53% en conques internes i a la conca de la CHE, amb molta més capacitat”, va dir. Malgrat això, va insistir que “és necessari accelerar la modernització dels regadius, cada gota d’aigua torna i, per tant, les restriccions tornaran, i aquell que hagi modernitzat podrà continuar regant mentre que el que no ho faci, difícilment podrà seguir l’activitat”.

Ordeig va recordar també que fa uns dies el govern va pactar la desescalada de restriccions antisequera.