El Pla, un “orgull” per a Catalunya

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, va assegurar ahir en la celebració del Dia de la Comarca que fires com la de Sant Josep serveixen per “recuperar la nostra autoestima col·lectiva. El país necessitat molts elements per recuperar la confiança en si mateix”. Així, va assegurar que el Pla d’Urgell és una “font d’orgull” per la seua història i “resiliència”, així com seu de projectes ambiciosos com el Canal d’Urgell.

En aquest sentit, va assegurar que caldrà apostar per les “infraestructures de resiliència climàtica. Catalunya ha de ser font d’inspiració en el context europeu en l’àmbit del canvi climàtic”. També es va referir a la necessitat de treballar a l’Estatut del municipi rural i va destacar la figura excepcional dels alcaldes i alcaldesses en aquesta tasca, assegurant que “la nació té un deute amb ells”.

El president del consell del Pla, Carles Palau, va assegurar que “no podem quedar-nos quiets davant del perill de la despoblació”. En aquest sentit, va destacar la necessitat de garantir l’oferta d’habitatge amb l’objectiu d’arrelar la gent al territori, a banda de sol·licitar una estació de la ITV i una oficina del SOC per millorar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania, demanant també una millora del finançament local.

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va assegurar que el Pla viu un bon moment de sinergia entre tots els seus municipis per afrontar el futur del país.

Finalment, el president de la Diputació, Joan Talarn, va elogiar la figura dels primers edils dels entorns rurals, que treballen amb una gran voluntat de servei perquè “ser alcalde vol dir problemes, per lluita constant pels camins o els talls de llum”.