Rialb ja deixa anar 60 m³/s d’aigua per turbines davant l’augment de cabal

La central hidroelèctrica de la presa de Rialb va funcionar ahir al màxim i va turbinar 60 metres cúbics d’aigua per segon per evitar obrir comportes davant de l’augment de cabal del riu Segre a causa de les pluges. Oliana, aigües avall, va rebre uns 90 metres cúbics per segon. La previsió és que les pluges continuïn.

En alguns municipis van provocar destrosses i ahir els Bombers van registrar una desena d’avisos a Lleida. Entre aquests, alguns despreniments de roques en carreteres com la C-13 a Talarn, a l’N-260 a Sarroca de Bellera, a l’LV-5223 a Sort i a la C-13 a Rialp.

Les precipitacions dels últims dies han disparat els cabals, no només al Segre. A la Noguera Pallaresa es va registrar un cabal de 53,4 metres cúbics per segon a Collegats i a la Noguera Ribagorçana al seu pas pel Pont de Suert de 44,50 metres cúbics per segon.

Quant a les precipitacions ahir van ser més febles encara que al Pirineu es van registrar fins a 31,9 litres a Espot o 28,9 litres a Boí. També es van registrar 7 litres a Organyà o 6,7 a la Seu d’Urgell.

A les comarques del pla la pluja va ser testimonial i els registres molt febles amb 8 litres a Maials i dos litres a Os de Balaguer i Golmés, 1,7 a les Borges Blanques o 1 a Mollerussa. Malgrat tot, la previsió és que tornin avui amb més força i segueixin almenys fins dimarts vinent o dimecres.