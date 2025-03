Sant Josep ven 4.512 cotxes en 20 anys amb una facturació de 113 milions

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

El Saló de l’Automòbil de la Fira de Sant Josep celebra la 44 edició i es consolida com un dels esdeveniments més importants del sector a Catalunya. En 20 anys ha estat testimoni de la venda de 4.500 cotxes nous. Es compleixen a més 75 anys de la venda del primer tractor a la fira, que continua sent un referent en maquinària agrícola.

La Fira de Sant Josep de Mollerussa ha estat escenari durant 20 anys, més enllà de la maquinària agrícola, de la venda de 4.512 vehicles nous, generant un volum de negoci que supera els 113 milions d’euros. És específicament en el Saló de l’Automòbil, que celebra la 44 edició, que ha aconseguit posicionar-se com el segon saló de vehicles nous més important de Catalunya, tal com va remarcar l’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona.

Aquest èxit es deu, en gran manera, a la seua oferta diversificada, que atreu milers de visitants cada any a la recerca de les últimes novetats i tecnologies del sector automotriu. Aquest any, el saló compta amb un total de 23 expositors i una superfície expositiva de 7.190 metres quadrats, gairebé 1.000 metres més que l’any anterior. Un creixement que reflecteix l’interès i la demanda dels consumidors per adquirir cotxes nous.

El president de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, va destacar la rellevància de l’esdeveniment a l’afirmar que “la gent espera venir a Mollerussa per trobar les últimes novetats i tecnologies del sector”.

L’objectiu d’aquest any del Saló serà assolir les 176 vendes de l’any passat, quan es van generar sis milions d’euros de facturació. Val a remarcar que en aquesta fira només es venen vehicles nous, ja que la capital del Pla d’Urgell compta amb dos certàmens dedicats exclusivament als cotxes d’ocasió: Autotrac i Autotardor.

Encara que la venda de cotxes ha cobrat rellevància, la Fira de Sant Josep continua sent principalment un referent en l’àmbit de la maquinària agrícola. Aquest any se celebren els 75 anys de la venda del primer tractor en el certamen, que va tenir lloc el 1950, quan es va organitzar la primera Exposició Agrícola i Industrial a les places de l’Ajuntament i Manuel Bertrand.

A mesura que la maquinària agrícola va anar guanyant protagonisme, la fira també va començar a adaptar-se a aquesta nova realitat. El 1953, davant de l’augment de la maquinària exhibida, el certamen es va traslladar a l’avinguda Generalitat, buscant un espai més ampli. El 1958, es va mudar al carrer Ferran Puig, i el 1964 es va establir a l’avinguda Catalunya. Tres anys després, el 1967, la fira es va traslladar a l’avinguda del Canal.

El 2013 es va crear el Saló del Tractor, ubicat al camí de Belianes, per així comptar amb un espai diferencial de la resta de la maquinària agrícola. Finalment, el 2023, coincidint amb el 150 aniversari de la fira, es va habilitar un nou i ampli recinte darrere dels pavellons firals, específicament dissenyat per allotjar tot el sector agrícola.

Aquest espai més ampli permet una millor exposició dels models i es va portar a terme a petició dels expositors. “L’expositor demanava un espai gran i confortable per exhibir maquinària i tractors”, afirma l’alcalde i president de Fira de Mollerussa.

Solsona també subratlla la importància de mantenir una relació constant amb el sector. El repte principal, segons assenyala l’edil, és continuar apostant per la innovació, amb l’objectiu de mantenir el seu lideratge al sud d’Europa com el lloc amb més innovació en maquinària agrícola.

Els pagesos lleidatans inverteixen 43 milions en tractors nous el 2024

Els agricultors lleidatans van comprar l’any passat un total de 476 tractors nous, segons consta en els registres de la conselleria d’Agricultura. El ministeri, per la seua part, xifra en 91.500 euros, la inversió mitjana de les unitats comercialitzades a l’Estat.

Tenint en compte aquests dos paràmetres, la inversió del sector agrari de les comarques lleidatanes en aquestes unitats noves va superar l’any passat els 43 milions d’euros. Amb tot, el capital destinat a la compra d’aquest tipus de maquinària va ser molt superior, perquè a aquesta xifra cal sumar-hi que es van comercialitzar 898 tractors de segona mà, amb una gran variabilitat de preus no només per la seua potència sinó per la seua antiguitat o estat de conservació.

La venda de maquinària es pot considerar com un dels termòmetres per mesurar la situació del camp. En èpoques de més dificultats els pagesos intenten retardar la decisió de compres d’unitats noves. En temps de crisi, el sector que més creix és el de les unitats utilitzades. L’any passat, després d’un 2023 per oblidar en bona part de les explotacions pels efectes de la sequera, van créixer les vendes de tractors nous en més d’un 20%, respecte als 396 que van sortir dels concessionaris amb destinació a Lleida. Al contrari, la comercialització de tractors de segona mà va registrar un lleuger descens d’un 1,64%. El 2023 van canviar de mans 913 i l’any passat el balanç es va quedar en 898, segons les dades del Registre Oficial de Maquinària Agrícola.El sector encara està lluny de les xifres del 2022, quan se’n van vendre 495 de nous i 975 de segona mà.