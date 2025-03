Sort també limita els pisos turístics

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

La nova ordenança per regular els habitatges d’ús turístic (HUT) a Sort ha entrat en vigor. Aprovada l’octubre de l’any passat i publicada recentment, aquesta normativa estableix restriccions significatives en el nombre de pisos turístics per propietari, noves exigències d’habitabilitat i un règim sancionador més estricte. L’alcalde, Baldo Farré, avança que s’espera una reducció d’entre el 70% i el 80% dels pisos turístics, cosa que augmentaria el parc d’habitatges disponibles per a lloguer. Aquesta mesura busca equilibrar l’oferta turística amb les necessitats d’habitatge dels residents, un desafiament comú a moltes localitats turístiques.

Entre les mesures clau, cada habitatge ha de tenir almenys una plaça d’aparcament per cada sis ocupants, i es limiten a dos les llicències que pot tenir un propietari o empresa. A més, els sol·licitants han d’estar empadronats a Sort o a la comarca del Pallars Sobirà des de fa almenys tres anys. Les multes per infraccions poden oscil·lar entre 3.000 i 600.000 euros, depenent de la gravetat. Els propietaris tenen un termini per adaptar-se a les noves exigències, amb dates límit específiques per a grans i petits propietaris. Concretament, els grans tenidors tenen fins al 17 de gener del 2026 per complir els requisits, mentre que els petits propietaris disposaran de temps fins al 17 de juliol del mateix any.

També hauran d’aportar un certificat emès per l’administrador de la comunitat que acrediti que l’habitatge no està prohibit per votació unànime de la resta de veïns. Les llicències caducaran si no s’utilitzen amb finalitats turístiques durant dos anys, la qual cosa assegura que els habitatges no quedin inactius. A més, els propietaris han de col·locar un cartell en un lloc visible amb informació bàsica sobre l’activitat turística. Aquestes mesures busquen no només regular el sector turístic, sinó també garantir que els habitatges s’utilitzin de manera efectiva i transparent.

Iniciatives per abordar l’escassetat de vivenda al municipi

A més de l’ordenança, Sort treballa en altres iniciatives per millorar l’accés a l’habitatge a la zona. Col·labora amb el Govern per reprendre la construcció que va quedar abandonada al carrer de la Solana després de la crisi immobiliària, que aportaria 32 nous habitatges a la comarca. També s’estan rehabilitant les antigues cases del mestre a Altron i Seuri, que es llogaran mitjançant règim de lloguer públic per fixar nova població a les esmentades localitats. Concretament, s’estan rehabilitant les antigues cases del mestre. L’entrada en vigor d’aquesta ordenança coincideix amb la publicació de la sentència del Tribunal Constitucional que avala el decret de la Generalitat per limitar els pisos turístics.