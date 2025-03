El 70% d’expositors repetiran a Sant Josep, aquest any deslluït per la pluja

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

La Fira de Sant Josep tanca la 152 edició més atípica, marcada pels cinc dies de celebració i la pluja que ha caigut. Malgrat tot, el 62% dels expositors assegura haver complert les seues expectatives de negoci. El sector de l’automoció ha estat un dels més perjudicats. Més de la meitat diu que tornarà el 2026.

Set de cada deu expositors repetiran la seua participació en la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que va tancar ahir una de les edicions més atípiques, amb cinc dies de fira, la majoria marcats per la pluja. La inestabilitat del temps ha afectat de forma “diferent” els sectors participants. Així, segons va explicar ahir l’alcalde i president de la Fira de Mollerussa, Marc Solsona, “la valoració d’aquesta edició als pavellons firals i a la secció de maquinària ha estat bona per part dels expositors, però al sector de l’automòbil, a causa de la pluja, caldrà estar pendents de les dades definitives de vendes de vehicles per poder fer una valoració final”. El número es donarà a conèixer després del sorteig del premi de 6.000 euros entre les persones que hagin comprat un cotxe en aquest certamen. Les enquestes reflecteixen que el 62% dels 250 expositors han complert o superat les seues expectatives de negoci, i més de la meitat de les empreses del sector de l’automoció han confirmat que participaran novament en el Saló de l’Automòbil l’any que ve. Solsona va rebutjar donar una xifra de visitants, ja que va considerar que amb la pluja la xifra no seria “real ni rigorosa”, ja que el sistema de control del públic es troba als pavellons firals, un espai que sí que ha rebut de manera més constant els assistents.

L’alcalde també va destacar la primera jornada Gastrosàvies, organitzada pel departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el restaurant La Boscana i la Fira de Mollerussa. Durant aquesta jornada, celebrada el divendres 21 a la nova sala d’actes del pavelló firal, es van poder degustar deu plats tradicionals de la gastronomia del Pla d’Urgell, elaborats per deu cuiners i cuineres de la comarca. Solsona va subratllar la gran acollida que va tenir entre el públic i els mitjans de comunicació, qualificant-la com un “èxit rotund”.

La 152 Fira de Sant Josep va comptar amb un total de 250 expositors, mentre que el Saló de l’Automòbil va reunir vint-i-tres firmes. A més, durant la fira es van portar a terme vint-i-dos jornades tècniques.

Moquetes i grava per pal·liar les inclemències del temps

L’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, va assegurar durant la clausura del certamen que ja des d’abans de l’inici de la fira s’havien portat a terme accions per evitar els efectes de la pluja, especialment al Saló de l’Automòbil i la zona lúdica d’atraccions. Va remarcar que no hi va haver temps de drenar la gran quantitat d’aigua precipitada però que “hem tirat grava on hem pogut i hem col·locat moquetes” en zones on el llot cobria el pas. “El personal de Fira de Mollerussa ha posat tots els mitjans disponibles perquè la sensació cap a l’expositor sigui de la màxima atenció. Si els hem satisfet o no, ja és més subjectiu”, va recalcar el primer edil.

Malgrat que l’acte inaugural sí que es va salvar de la tempesta, la resta de dies van comptar amb aigua a excepció del dissabte, quan el recinte firal sí que es va acabar omplint de gent en tots els seus sectors.D’altra banda, Solsona va assegurar que ja han pactat per a futures edicions que el certamen agrari no s’allargarà més de quatre dies.