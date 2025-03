A la venda parcel·les del nou polígon Boscarró Nord de Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat el procés de precomercialització de parcel·les al nou polígon industrial Boscarró Nord de Tàrrega, que preveu començar la comercialització abans de l’estiu. El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, i la de Promoció Econòmica, Núria Robert, van dir que “es tracta d’un pas més per posar en marxa aquest polígon industrial, llargament reivindicat i necessari”.

Marín va destacar que “esperem l’aprovació definitiva de la reparcel·lació dels terrenys, prevista per a l’abril”, que va ser aprovada inicialment l’estiu del 2023, i va apuntar que “a partir de llavors es podrà començar a treballar en la urbanització”. El projecte contempla una inversió de gairebé 10 milions.

Per la seua part, Robert va explicar que des de l’ajuntament també publiciten la venda de les parcel·les del nou polígon Boscarró Nord a possibles empreses interessades a fi que “quan es comenci a urbanitzar hi hagi el màxim d’empreses possible”. Marín va reconèixer que “de moment les parcel·les que hi tenen més interès són les petites i mitjanes”.

L’ajuntament ofereix atenció personalitzada als interessats a rebre assessorament. A més, a la pàgina web del consistori ha publicat un document amb les diferents opcions dels terrenys i les seues característiques.

El polígon industrial Boscarró Nord dotarà la capital de l’Urgell amb 264.000 metres quadrats de nou sòl per a usos industrials i de serveis. En total, el SUD-16 Boscarró Nord ocuparà una superfície de gairebé 40 hectàrees.

L’ajuntament de Tàrrega impulsa la tramitació administrativa mentre que l’Incasòl, en la seua condició d’administració actuant i titular del 78% del sòl del sector, promou la redacció del projecte i l’execució de les obres.

El nou polígon tindrà 19 parcel·les que es distribuiran de la següent forma: quatre per a indústria aïllada gran (207.092,30 m2); dos per a indústria aïllada mitjana (31.418,90 m2); tres per a indústria aïllada petita (17.168,95 m2); i la resta per a indústria entre mitjanceres en parcel·la petita (8.063,20 m2). El SUD-16 Boscarró Nord també inclourà 131.857 metres quadrats de sòl públic destinats a la xarxa de vials, espais verds i equipaments. D’aquestes 19 parcel·les, Incasòl en té nou, que són els que ara ha començat a precomercialitzar. Tenen una superfície d’entre 700 m2 de sòl (parcel·les mitgeres) fins 68.000 m2 (parcel·les aïllades) i podran allotjar edificis d’un màxim de planta baixa i dos pisos superiors.

D’altra banda, els usos previstos del sòl són industrial, logístic, magatzem i oficines, així com altres usos compatibles com tecnològic, restauració, recreatiu, dotacions comunitàries, aparcaments i estacions de servei, entre d’altres.

El nou polígon, que té per objectiu donar resposta a la creixent demanda de sòl industrial a la zona, se situarà al nord de Tàrrega, entre les principals vies de comunicació de la zona: l’A-2 al sud (a només trenta minuts de Lleida), l’eix Tarragona-Andorra (C-14) a l’oest i la carretera a Guissona (L-310) a l’est.

A més, també serà al costat d’un altre polígon industrial ja existent, el de la Canaleta. La modificació del planejament permetrà a més destinar dos dels àmbits del sector a la instal·lació de la depuradora nord. En aquest sentit, el nou projecte dona rellevància a la sostenibilitat mediambiental, l’eficiència energètica i la millora de la mobilitat.