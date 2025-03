Andorra també demana l’oficialitat del català a la Unió Europea

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

Andorra s’ha unit a Catalunya en la petició per aconseguir que el català sigui oficial a la Unió Europea, segons ha afirmat aquest dilluns el síndic general (president del Parlament) del Principat, Carles Ensenyat. Ho ha dit en declaracions als mitjans de comunicació després d’haver firmat, al costat del president del Parlament, Josep Rull, un memoràndum de col·laboració entre ambdues institucions per a "reforçar i oficialitzar" les seues relacions.

Ensenyat ha manifestat que el govern andorrà ha demanat "ajuda activa" en fòrums polítics de caps d’Estat i de govern europeus perquè al Principat li aniria molt bé, segons les seues paraules, que les directives i reglaments europeus ja arribessin en català i facilitar la seua transposició. El síndic ha dit que ni Andorra ni Catalunya formen part de la UE pel que són els 27 Estats membres els que han de decidir, encara que, segons ell, que el Principat ho demani "de forma activa" no significa que es materialitzi però sí que suposa un suport més.

Rull també ha subratllat que l’estatalitat d’Andorra dona "unes possibilitats que són extraordinàries" en tot el que fa referència a la llengua catalana en uns moments en què el domini lingüístic està patint, en les seues paraules. "Andorra és un referent", ha assegurat Rull, que ha manifestat que li agradaria veure projectada la llengua a nivell intern, però sobretot a nivell internacional.

Memoràndum

Segons han detallat tant Rull com Ensenyat, amb el memoràndum es crearan grups de treball conjunts que ajudaran a determinar i a concretar les estratègies i problemàtiques compartides, i es dotaran de mecanismes de suport tècnic per als dos parlaments. En aquest sentit, es podran dur a terme programes de formació per al personal d’ambdues institucions, així com l’intercanvi d’informació per explicar situacions compartides i trobar "solucions millors".

Ensenyat ha assenyalat que en els últims 15 anys les relacions entre el Parlament i el Consell General han estat més aviat "febles", amb la qual cosa de vegades es generen problemes, dubtes o situacions com el tancament de la frontera durant la pandèmia. Rull, per la seua part, ha destacat que ja s’ha començat a parlar d’alguns temes en els quals es vol aprofundir, com els referents en les relacions frontereres, en temes de sanitat, infraestructures, urbanisme i acció climàtica. La visita oficial de la taula del Parlament també preveu una reunió amb la comissió legislativa de política exterior que tindrà lloc aquest dilluns a la tarda en el Consell General per coordinar els pròxims passos que durà a terme la comissió interparlamentària per al seguiment dels assumptes transfronterers Andorra-Catalunya.