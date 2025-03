La renda agrària va créixer més d’un 20% durant el 2024

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

La renda agrària del 2024 va registrar un increment destacat, superior al 20%, després d’un 2023 amb bons resultats i superant els dos anys més complicats en termes de rendibilitat agrícola, segons va anunciar ahir el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, durant la seua intervenció en la clausura de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. Aquest augment es produeix després d’un increment del 14-15% en la renda agrària el 2023, la qual cosa dona esperança al sector, malgrat que el conseller va destacar que aquestes dades, la xifra final de les quals encara està per tancar, no signifiquen “que hi hagi sectors i territoris que no ho hagin passat malament”. “Amb les reserves dels embassaments i una gestió adequada, afrontem un any esperançador”, va remarcar. El conseller d’Agricultura va abordar també la modificació del Pla de Sequera de les conques internes per evitar que les restriccions d’aigua perjudiquin de forma excessiva els sectors agraris i ramaders. Va destacar la importància de modernitzar les infraestructures i adaptar les pràctiques agrícoles a les necessitats actuals per fer front a les restriccions hídriques. “Aquell que no hagi modernitzat les seues instal·lacions o no tingui plans d’estalvi d’aigua, patirà restriccions més grans” perquè “la sequera tornarà”, va remarcar. Ordeig va insistir en la importància de donar suport als agricultors locals i fomentar el consum de productes de proximitat per reduir la petjada de carboni. “Hem d’enfortir la posició dels nostres agricultors i ramaders, amb l’objectiu que la producció alimentària sigui cada vegada més sostenible i eficient”, va destacar. El conseller va qualificar la Fira de Sant Josep com a “extraordinària” i va assegurar que s’ha consolidat com “la fira referent del país”. Va assegurar que “Mollerussa és l’epicentre del sector agroalimentari, perquè durant la Fira de Sant Josep aquí es parla de gastronomia, sostenibilitat, de la gestió de l’aigua, d’aliments saludables, de territori i desenvolupament rural, d’innovació i d’economia”. El conseller, acompanyat de l’alcalde i altres autoritats, va dur a terme el tradicional recorregut pel recinte firal.