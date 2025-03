Una trobada familiar i social al cor de Mollerussa

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Fira de Sant Josep és un dels esdeveniments més emblemàtics de Mollerussa i la seua comarca, no només per la rellevància comercial, sinó també pel marcat caràcter social. Aquest esdeveniment, que se celebra cada any coincidint amb la festivitat de Sant Josep, s’ha consolidat com un punt de trobada per a milers de persones, convertint-se en una cita destacada per a les famílies de la localitat i dels voltants, sense perdre el caràcter professional vinculat al sector de l’agricultura, turisme, alimentació i novetats tecnològiques.