Fanals solars en carrers sense xarxa elèctrica

El camí de Figolers no disposa d'il·luminació.

L’ajuntament d’Oliana instal·larà fanals que acumularan energia de dia amb panells solars i l’emmagatzemaran en bateries per il·luminar de nit àrees del municipi a les quals no arriba el cablatge elèctric i no tenen enllumenat. El consistori pretén així millorar la seguretat dels veïns, que reivindiquen aquesta millora. Els nous fanals es desplegaran en dos trams del camí de Figolers.

L’alcalde, Ricard Pérez, va explicar ahir que un dels sectors té 200 metres de longitud i hi instal·laran set fanals. L’altre, de 120 metres, comptarà amb uns altres quatre punts de llum. “L’enllumenat nocturn és inexistent entre la fàbrica de Taurus fins a les primeres naus industrials de Figolers, i també entre la rotonda fins a les primeres naus”, va indicar Pérez. Quedarà un petit tram sense llum en aquest mateix camí, on l’ajuntament preveu actuar en una segona fase.

Pérez va assenyalar que els sistemes d’il·luminació “tindran prou autonomia” per acumular energia de dia malgrat els episodis de boira i funcionar a la nit. Va afegir que tindran sistemes de càrrega ràpida i autonomia per a quinze dies, en previsió de períodes llargs de boira. També estudien com programar-los, va afegir.

“Valorem opcions com que els fanals s’encenguin únicament quan detectin moviment o si emetran una llum més tènue en moments en què no s’hi mogui res”, va assegurar. L’ajuntament acaba de treure a concurs el subministrament dels fanals per un import total de 15.173 euros.

La part d’obra civil per instal·lar els nous punts de llum anirà a càrrec de la brigada municipal. La inversió estarà sufragada amb fons propis de l’ajuntament. L’obra haurà d’estar llesta per al pròxim estiu.