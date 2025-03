Les Borges ajorna la votació sobre Nova Tracjusa

L’ajuntament de les Borges ha ajornat sense nova data la consulta ciutadana que havia de celebrar aquesta setmana sobre el projecte de Nova Tracjusa, que preveu fer servir fins a 45.000 tones de residus a l’any per produir gas a la planta d’assecatge de purins de Tracjusa, a Juneda.

L’alcalde de les Borges, Josep Farran, va explicar que el fet que el projecte hagi obtingut llicència d’obres i que el consell rebutgés organitzar aquesta consulta a nivell comarcal “han canviat l’escenari”, per la qual cosa el consistori, contrari al projecte, dedicarà els seus esforços a altres actuacions. També altres municipis de les Garrigues que rebutgen Nova Tracjusa han deixat de banda ara per ara les votacions sobre aquest projecte i han manifestat el seu suport a actes com la manifestació que va tallar la carretera N-240 al seu pas per Juneda diumenge passat. Els contraris a Nova Tracjusa s’hi refereixen com una incineradora de residus, la qual cosa neguen els promotors. Aquests asseguren que suposarà una reducció de les emissions a l’atmosfera de més del 80% respecte a l’actual crema de gas natural per assecar purins a Tracjusa.