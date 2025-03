Una roca talla dos hores un carril de la C-25

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Les intenses pluges de l’última setmana han provocat despreniments en pendents sobre diverses carreteres a Catalunya, afectant la xarxa viària, especialment en zones de muntanya. Ahir, una roca de grans dimensions va caure a l’Eix Transversal (C-25) a l’altura de Rajadell, sorprenent conductors i obligant a tancar un carril en direcció Lleida.

Malgrat que no hi va haver retencions, la circulació va ser intensa en un tram de fins a dos quilòmetres. Concretament, la roca va caure a prop de la sortida 123 cap a Rajadell, Fals i Fonollosa minuts abans de les 9 del matí. A més, diumenge a la tarda, un altre despreniment va afectar la carretera C-13 a Terradets, on ja s’havia produït un incident similar el 10 de març que va tallar el trànsit durant més de dos hores. Van ser els mateixos conductors que en un primer moment van aclarir la via fins que hi van arribar tècnics de Carreteres.