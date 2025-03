Compte enrere per iniciar les obres de la nova comissaria de Mollerussa

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa ja treballa per formalitzar la llicència d’obres que permeti la construcció de la futura Àrea Bàsica Policial (ABP) Mollerussa-les Borges Blanques dels Mossos d’Esquadra, tal com va confirmar ahir l’alcalde, Marc Solsona. La Generalitat, a través d’Infraestructures, ha adjudicat aquest projecte a l’empresa Vesta Rehabilitación, per un import total de 7.865.873,98 euros.

La nova comissaria, ubicada en uns terrenys pròxims al parc de Bombers i la carretera de Linyola, donarà servei als municipis de les Garrigues i el Pla d’Urgell i comptarà amb una dotació regular d’entre 60 i 70 operatius, aproximadament. Acollirà els serveis de seguretat ciutadana i investigació així com un laboratori per a la Unitat Regional de Policia Científica i incrementarà els serveis que ja es presten en l’actualitat.

Destaca la galeria de pràctiques de tir d’arma llarga, que disposarà d’una longitud de fins a 50 metres, que busca cobrir les necessitats de formació en aquesta matèria als agents destinats a la Regió Policial de Ponent. Com a innovació tecnològica inclourà una galeria virtual per a les esmentades pràctiques. Ocuparà gairebé més de la meitat de la superfície total de l’equipament: uns 1.200 metres quadrats dels 2.200 totals. La previsió inicial era que la construcció comencés el mes de febrer.

Els treballs, una vegada iniciats, tindran un termini d’ejecució de 18 mesos, per la qual cosa la nova Àrea Bàsica Policial dels Mossos hauria d’estar llesta i entraria en funcionament l’any que ve.

Durant la Junta de Seguretat Local de Mollerussa, l’alcalde, Marc Solsona, va anunciar que el departament d’Interior ha cedit l’actual comissaria dels Mossos d’Esquadra, situada al camí de Belianes, per al cos de la Policia Local. Aquest espai, segons Solsona, allotjarà una comissaria mixta, en la qual es mantindrà la presència dels Mossos d’Esquadra per a qüestions relacionades amb denúncies, garantint una resposta àgil a les necessitats de seguretat dels ciutadans.

D’altra banda, val a dir que fins a 11 empreses van presentar una oferta per dur a terme aquestes obres, que comptaven amb un pressupost inicial de 8,9 milions d’euros.