Quatre dels set metges del CAP de Tremp, a punt de jubilar-se: “És el nostre punt feble com a centre rural”

Quatre dels set metges de família del CAP de Tremp tenen més de 65 anys. Tres d’ells es jubilaran aquest any i el quart preveu fer-ho l’any que ve. “És el nostre punt feble com a centre rural”, explica la directora del centre, Marissa Riart, que detalla que també hi ha un pediatre, nou infermers i sis administratius, així com un dentista, fisioterapeuta, nutricionista i psicòloga. Riart considera que la posada en marxa del model CSIR també és una bona oportunitat per incorporar més estudiants i residents. “Dins de les línies d’acció s’inclou l’augment de la investigació, per a la qual cosa podrien ser de gran ajuda”, indica.

Una IA assistirà metges dels CAP de l’Onze de Setembre i de Tremp

D'altra banda, els CAP de l’Onze de Setembre i de Tremp, els dos de la província de Lleida elegits per Salut en la prova pilot del nou model de Centres de Salut Integrals de Referència (CSIR), incorporaran assistents virtuals amb intel·ligència artificial per ajudar els metges a partir de l’1 d’abril. “Serviran per millorar la nostra feina i no per substituir-nos”, aclareix la metge de família i directora del CAP de Tremp, Marissa Riart, que detalla que aquesta eina “interpretarà radiografies o fotografies del fons d’ull (retinografia) d’una forma molt més objectiva”, per exemple.

El seu homòleg de l’Onze de Setembre, José María Palacín, afegeix que una de les capacitats dels “assistents clínics” serà la de recomanar dietes en funció dels dèficits o excessos trobats en analítiques, i també “transcriuran i resumiran les converses en les consultes, la qual cosa ens permetrà parlar de forma més directa amb els pacients sense la necessitat d’anar escrivint”. Més informació