Detinguts un home i una dona per tràfic de drogues a Alpicat

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat a Alpicat un home, de 46 anys, i una dona, de 53, per, presumptament, vendre cocaïna i marihuana. Les detencions són el resultat d'una investigació que la policia va iniciar el juny de l'any passat després de tenir sospites que una parella d'Alpicat distribuïa droga a consumidors de la comarca. Els agents van poder constatar que la parella feia les vendes a l'interior del seu domicili quan es tractava de compradors de confiança i, en la resta de casos, quedaven a l'exterior de la casa. La policia els va detenir com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Les detencions es van fer a la partida Pla de la Creu d'Almacelles i al camí Vell d'Alpicat i, en el moment de ser detinguda, la dona duia tres embolcalls amb cocaïna, 9 grams de marihuana i una peça de 5,68 grams d'haixix.

Posteriorment, la policia va accedir al domicili de la parella on va intervenir 3 quilos de cabdells de marihuana assecats, una bàscula de precisió, 3.140 euros en bitllets fraccionats i estris per embolcallar i preparar la droga per vendre-la en petites dosis.

Els detinguts passaran pròximament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.