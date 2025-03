Entra en vigor la pujada de la taxa turística i el sector reclama que el Parlament la reverteixi

La pujada en la taxa turística que van anunciar al febrer el PSC i els Comuns ha entrat avui en vigor, després de la seua publicació ahir al Diari Oficial de la Generalitat. El Govern l’ha posat en marxa a través d’un decret llei, un procediment ràpid però que requereix la ratificació del Parlament en un termini d’un mes. El sector turístic de Lleida i de la resta de Catalunya ha iniciat contactes amb els diferents grups parlamentaris per reclamar-los que hi votin en contra i facin així marxa enrere a l’increment d’aquest gravamen, que duplica l’import que tenia fins ara. Consideren que fa que les empreses catalanes perdin competitivitat respecte a altres destinacions turístiques.

Els grups polítics del PSC i els comuns, que van pactar l’augment de la taxa, i dedicar el 25% de la recaptació a polítiques d’habitatge, sumen 48 dels 135 escons del Parlament. Fonts de la Federació d’Hostaleria de Lleida van indicar que ja hi ha converses en marxa per buscar una majoria parlamentària en contra de ratificar el decret llei. Precisament, el sector busca també suport polític a la seua petició de derogar un altre decret llei que la Generalitat va aprovar la setmana passada: el que preveu inspeccionar el risc per inundació dels càmpings i tancar totalment o parcialment els que no puguin aplicar mesures per mitigar-ho.

La recaptació per la taxa turística a Lleida és ara d’1,9 milions d’euros a l’any. En el conjunt de Catalunya ascendeix a més de 90 milions. La paguen els turistes per cada nit que pernocten en allotjaments reglats, com hotels, cases rurals, càmpings o pisos turístics. Fins ara era de 0,60 euros per nit per a la majoria d’establiments lleidatans, on ara els visitants pagaran 1,20. El gravamen passarà d’1,20 euros per nit a 2,40 euros als hotels de quatre estrelles. En els de cinc, els hostes passaran de pagar tres euros a sis.

A més de doblar la taxa, l’acord entre Govern i Comuns obre la porta que els ajuntaments puguin afegir un recàrrec addicional de fins a quatre euros. Els consistoris que vulguin aplicar-lo ho hauran d’aprovar a través d’una ordenança municipal.

Així mateix, les empreses turístiques són les que recapten aquesta taxa de la Generalitat, que fins ara s’havia de reinvertir íntegrament en la promoció d’aquest sector i en accions per afavorir el seu desenvolupament.