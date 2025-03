Estacions a les golfes: un aficionat al modelisme recreat a escala trams de la línia ferroviària a Almacelles i Raimat

Part de la línia ferroviària que uneix Lleida amb Saragossa està recreada a petita escala a les golfes d’Alberto Gascón, un veí d’Almacelles aficionat al modelisme. Es tracta d’un tram que travessa aquesta localitat del Segrià i d’un altre que creua Raimat.

En ambdós casos, Gascón ha reproduït amb detall les estacions, avui dia tancades, i algunes edificacions reconeixibles del seu entorn, com sitges o la rotonda amb l’escultura d’un avió biplà. Aquest treball s’exhibirà el públic els dies 26 i 27 d’abril. Formarà part de la tercera edició de l’Almacelles Tren Show, una mostra de modelisme que organitza l’associació T-Trak Nordeste.

Gran part de les golfes de Gascón estan ocupades per una gran maqueta, un escenari fictici ple de vies on fa circular els seus trens. Al costat d’ella hi ha les reproduccions a escala de trams reals de la línia ferroviària entre Lleida i Saragossa. El seu autor es refereix a aquestes últimes com a “mòduls”: són peces creades per encaixar amb precisió, com un puzle, amb altres de creades per altres modelistes per formar maquetes més grans. Això exigeix consens previ en qüestions com les dimensions de cada peça o del tipus de vies que es faran servir entre les diferents opcions que hi ha al mercat del modelisme.

L’estació d’Almacelles, amb l’interior il·luminat. - JORDI ECHEVARRIA

Gascón és un dels membres fundadors de T-Trak, un col·lectiu que comparteix l’afició pels trens i celebra aquest any el seu desè aniversari. “Ara som una vintena, mitja dotzena som de Lleida i n’hi ha quatre o cinc de Barcelona”, explica.

El seu interès pel món del ferrocarril es remunta a la seua pròpia infància i al seu oncle ferroviari, però l’afició al modelisme li va arribar molt després, quan va regalar al seu fill “una maqueta d’Ibertren” als quatre anys. El que va ser un regal per al nen es va acabar convertint en una passió per al pare. Ara, amb 84 anys d’edat i ja jubilat, disposa de més temps per dedicar als seus trens en miniatura.

Reproducció a escala de l’estació de Raimat. - JORDI ECHEVARRIA

L’exhibició de modelisme del proper mes d’abril està tan sols pendent de triar el lloc on se celebrarà. L’ajuntament estudia instal·lar-la al pavelló polivalent o a la Sala Arca, en funció del nombre de maquetes que conformaran l’exposició.

Per la seua part, els organitzadors han elaborat ja el cartell de l’exposició, que inclou un lema reivindicatiu: “Per unes Rodalies a Lleida, trens per als lleidatans.” Arriba en un moment en què ressorgeix la reivindicació de recuperar les estacions tancades d’Almacelles i Raimat i revitalitzar la línia entre Lleida i Saragossa.