Cau a Mollerussa una xarxa de narcos que cobrava la droga amb datàfon

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van donar ahir un gran cop al narcotràfic a Mollerussa. Ambdós cossos van portar a terme durant la matinada i el matí una macrobatuda conjunta a la capital del Pla d’Urgell que es va saldar amb la detenció de set homes i el decomís de més de dos quilos d’èxtasi, haixix, marihuana i 22.380 euros en efectiu. Una de les particularitats és que van decomissar un datàfon que utilitzaven en cobraments de les vendes de substàncies. Hi va haver cinc escorcolls, alguns dels quals en pisos dels carrers Diputació i Montsec, com va avançar SEGRE en l’edició digital, i alguns dels arrestats eren okupes.

La investigació es va iniciar el maig de l’any passat. Mossos i Guàrdia Civil van crear un ECI (Equip Conjunt d’Investigació) denominat Mecanish amb agents de l’Àrea Patrimonial i Econòmica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Lleida i de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de Ponent i de la Unitat d’Investigació (UI) de l’ABP Pla d’Urgell-les Garrigues dels Mossos d’Esquadra. Amb l’actuació s’ha aconseguit desmantellar el que es considera el principal grup que es dedicava a la venda de drogues a la capital del Pla, que també subministrava altres municipis propers i amb dos punts de venda de substàncies que havien generat alarma social.

L’operació va tenir una primera fase al desembre amb escorcolls a Mollerussa i Sant Pere de Ribes (Garraf) on suposadament es fabricaven i es distribuïen substàncies estupefaents, principalment metamfetamina (MDMA o èxtasi), una droga sintètica. Es va intervenir material per a la manipulació i adulteració d’aquesta substància, com cinc litres de toluè, un precursor utilitzat en la fabricació d’aquest tipus de drogues i dissolvents químics. Van detenir dos persones i en van imputar dos més. Posteriorment, el passat dia 15 hi va haver una altra persona arrestada que portava haixix i una bàscula de precisió. Finalment, ahir a la matinada es va portar a terme l’última fase de l’operatiu. A banda dels arrestos, els investigadors van decomissar 22.380 euros, un datàfon, 2.170 grams d’MDMA. 278 grams de cabdells de marihuana, 82 grams d’haixix, una bàscula de precisió, un mòbil i dos vehicles, un dels quals d’alta gamma.

Arresten una parella d’Alpicat acusada de trànsit de cocaïna

Agents de la Unitat d’Investigació (UI) dels Mossos d’Esquadra al Segrià van detenir dimarts una parella d’Alpicat, un home de 46 anys i una dona de 53, acusada de traficar amb drogues, principalment cocaïna.

L’arrest és el resultat d’una investigació que va arrancar el juny de l’any passat al sospitar que una parella d’aquesta localitat podria distribuir drogues, més concretament cocaïna i marihuana, a consumidors de la comarca. Pel que sembla, la parella feia les vendes a l’interior del seu domicili quan es tractava de compradors de confiança i, altrament, portava a terme les transaccions a l’exterior de la casa.La investigació va finalitzar dimarts amb la detenció, a la partida Pla de la Creu d’Almacelles i al Camí Vell d’Alpicat. En el moment de la detenció la dona portava dosis de cocaïna, marihuana i haixix. Posteriorment, es va portar a terme un escorcoll a la casa dels investigats, on van trobar 48 grams de cocaïna, tres quilos de cabdells de marihuana, una bàscula de precisió i 3.140 euros.