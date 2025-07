L'única estació d'esquí municipal de Lleida tanca les pistes ‘sine die’ per falta de viabilitat econòmica

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

L’estació de Tavascan posarà fi a la temporada diumenge vinent i el seu propietari, l’ajuntament de Lladorre, renuncia a tornar a obrir les pistes d’esquí alpí. Problemes financers i tècnics les aboquen al tancament definitiu. L’alcalde, Salvador Tomàs, va explicar ahir que l’ajuntament ja no pot assumir els costos de funcionament de les pistes d’esquí alpí. Considera inassumibles els 350.000 euros necessaris per mantenir en servei el remuntador principal, que el 2027 complirà trenta anys i requerirà una inspecció extraordinària. El mateix succeeix amb la reparació de l’única trepitjaneu, l’import de la qual encara es desconeix. Una avaria en aquesta màquina va forçar el tancament de l’estació deu dies aquesta temporada.

“No tenim ja recursos econòmics per obrir-les”, va declarar Tomàs, que també va recordar que les pistes generen una vintena de llocs de treball directes entre remuntadors, písters i altres treballadors. “Aquest any vam poder obrir gràcies al nou sistema d’innivació artificial, però fa temporades que arrosseguem altres problemes que ho fan ja inviable”, va explicar. Tomàs va assegurar que l’estació mantindrà les seues activitats d’esquí nòrdic i el refugi de la Pleta del Prat, que atreu visitants per la seua oferta en esports i naturalesa.

El consistori deixa la porta oberta que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) assumeixi la gestió del complex, possibilitat que el municipi ha plantejat en diverses ocasions. La temporada d’esquí encara la recta final com una de les millors dels últims anys, gràcies a les nevades de les últimes setmanes.

El Pirineu, a l’espera de més nevades i sol de cara a diumenge

Les estacions del Pirineu lleidatà esperen noves precipitacions en els propers dies, especialment demà dissabte, amb nevades que podrien acumular fins a setanta centímetres en algunes zones. La cota de neu podria baixar a 1.200 metres diumenge vinent, assegurant condicions òptimes per als esquiadors. Quant a les pistes, encaren un dels millors finals de temporades dels últims anys, amb la previsió d’obrir-ne algunes fins a Setmana Santa, encara que preveuen modificar els seus horaris. Sumen actualment més de 240 quilòmetres d’esquí alpí i 240 més de nòrdic.